Straffmål av Nylander – Toronto närmare mästerskapstiteln

Alexander Nylander blev målskytt i nattens AHL-final. Foto: Bildbyrån

Två bortamatcher – två vinster.

Toronto Marlies rusar mot Calder Cup-titeln i AHL. I natt gick laget fram till 2–0 i matcher i finalserien mot Chicago Wolves efter en 5–4-seger efter förlängning.

Lagkaptenen Logan Shaw satte dit segerpucken 3.46 in i övertiden och blev stor hjälte för gästerna. Efter förarbete av poängkungen Vinni Lettieri klämde Shaw in segerpucken bakom målvakten Cayden Primeau alldeles vid stolproten.

Alexander Nylander var också högst delaktig i segern. Tidigt i den andra perioden gjorde han det viktiga 2–2-målet på en straff. Med en läcker fint lurade han bort Primeau och lyfte in en backhand för sitt sjätte slutspelsmål.

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SHL-aktuella Välimäki och Philp målskyttar

I Chicago noterades Noel Gunler för en assist medan de SHL-aktuella spelarna Juuso Välimäki och Noah Philp båda blev målskyttar.

Backen Välimäki, som placeras i Brynäs IF, gjorde mål två gånger om i den tredje perioden och såg med sin 4–4-kvittering till att ta laget till förlängning framspelad av just Philp, som placerats i HV71. Denne satte även 2–1-målet för Wolves med sitt sjätte slutspelsmål.

Serien vänder nu till Toronto för tre raka matcher där. Natten mot onsdag, natten mot fredag samt, vid en match fem, natten mot lördag.