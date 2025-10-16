Hugo Alnefelt har fått en tuff start på säsongen i Sverige och har inte lyckats ta en plats i HV71. Nu står det klart att burväktaren lånas ut till den finska klubben HIFK.

– Lånet är för resten av säsongen men med en tryout på en månad, säger HV71:s sportchef Björn Liljander till klubbens hemsida.

Hugo Alnefelt. Foto: Pär Olert/Bildbyrån.

Under gårdagen florerade rykten om att 24-åriga Hugo Alnefelt var klar för en ny klubb – nämligen IFK Helsingfors i finska högstaligan. Nu är avtalet påskrivet och målvakten ansluter till HIFK för en månads tryout, trots att lånet sträcker sig över hela säsongen.

HV71 har valt att gå med Fredrik Dichow och Lassi Lehtinen i mål under inledningen av SHL-säsongen, och har dessutom ytterligare en målvakt kontrakterad i form av Olof Glifford som är på lån hos Oskarshamn.

– Hugo kommer att lånas ut till IFK Helsingfors i den finländska högstaligan. Lånet är för resten av säsongen men med en tryout på en månad, säger Björn Liljander på klubbens hemsida.

Alnefelt har inte lyckats slå sig in i HV71, medan två av HIFK målvakter är skadade för tillfället.

