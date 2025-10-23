Hugo Alnefelt fick en tuff debutmatch i finska HIFK.

Svensken släppte in fem mål på 16 skott och blev utbytt halvvägs genom 2–6-förlusten mot HPK.

Hugo Alnefelt.

Foto: Bildbyrån & MTV Urheilu/Skärmdump

Efter att ha suttit i frysboxen i HV71 under säsongsinledningen utan att få träna med laget hittade Hugo Alnefelt och SHL-klubben en lösning förra veckan, då målvakten lånas ut till finska HIFK under den resterande delen av säsongen, men med en initial provspelsperiod på en månad.



Alnefelt satt på bänken under sina två inledande matcher i klubben, men i går var det dags för debut i den nya klubben för svensken.



Det blev en debut han nog helst av allt glömmer.

Utbytt i den andra perioden

HIFK blev överkörda av HPK med 2–6 på hemmaplan, där Alnefelt släppte in fem mål på 16 skott. Därefter blev han utbytt innan den andra perioden hade hunnit halvvägs, för att i stället ge plats åt 17-årige Vili Varonen.



– Alla här behöver se sig själva i spegeln. Vi måste kunna göra bättre ifrån oss, sade tränaren Olli Jokinen efter matchen enligt MTV Uutiset.



Alnefelt lämnade debuten i HIFK med en räddningsprocent på 68,8 procent.



Inför förra säsongen återvände Hugo Alnefelt till HV71 efter att ha spenderat tre säsonger i Nordamerika. På 28 matcher noterades Alnefelt för en räddningsprocent på 90,0 procent samt ett snitt på 3,01 insläppta mål per match.

