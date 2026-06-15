Skriver historia – 20 år efter att ha lyft bucklan senast

Nu vet Rod Brind'Amour hur det känns att vinna Stanley Cup som spelare och coach.

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När Carolina Hurricanes besegrade Vegas Golden Knights med 3–0 i den sjätte Stanley Cup-finalen på söndagskvällen säkrade klubben sin första titel sedan 2006. För huvudtränaren Rod Brind’Amour innebar triumfen dessutom en historisk milstolpe.

Den tidigare lagkaptenen har nu vunnit Stanley Cup både som spelare och som huvudtränare – en bedrift som endast ett fåtal personer i NHL:s historia har lyckats med.

Efter matchen fick Brind’Amour återigen frågan om hur det känns att vinna bakom bänken jämfört med ute på isen.

– Jag har fått den frågan många gånger nu, och det är fortfarande fantastiskt. Precis lika fantastiskt, säger Brind’Amour på den efterföljande presskonferensen.

Rod Brind'Amour: "Kommer jag aldrig att glömma"

Samtidigt medgav han att upplevelsen skiljer sig åt.

– Som spelare var det annorlunda eftersom jag hade arbetat för och drömt om att vinna Stanley Cup hela mitt liv. Det var som att få ett piano lyft från ryggen.

Den här gången handlade det mer om spelarna än om honom själv.

– Jag ville att gruppen skulle få uppleva hur det känns. Jag ville så gärna att de skulle få känna det här. Att se dem äntligen lyckas och att se uttrycken i deras ansikten när jag själv lyfter bucklan – det är ovärderligt. Man vet hur glada de var för min skull, och jag kände exakt samma sak för dem. Det kommer jag aldrig att glömma.

Fjärde lagkaptenen/coachen genom tiderna

Titeln är Brind’Amours första som huvudtränare efter åtta säsonger bakom Hurricanes bänk. Totalt har han tillbringat 16 år i klubbens ledarstab, först som chef för spelarutveckling, därefter som assisterande tränare och sedan 2018 som huvudtränare.

Senast Hurricanes vann Stanley Cup var 2006, då Brind’Amour bar "C:et" och ledde laget till klubbens första mästerskap.

Med årets triumf blir han den 14:e personen i NHL:s historia att vinna Stanley Cup både som spelare och huvudtränare. Han är den första att göra det sedan Larry Robinson, som vann som tränare för New Jersey Devils år 2000 efter att tidigare ha tagit sex titlar som spelare i Montreal Canadiens.

Brind’Amour är dessutom endast den fjärde personen som har vunnit Stanley Cup både som lagkapten och som huvudtränare.