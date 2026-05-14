Bekräftar – efter stjärnvärvningen: ”Vi är klara”

Timrå har tappat storstjärnor som Jonathan Dahlén och Emil Pettersson.

Till nästa säsong har klubben byggt en ny spets – och bytt spår jämfört med tidigare lagbyggen.

– Det ska bli kul med en nystart och vi tror verkligen på den trupp som vi har, säger Henrik Zetterberg till hockeysverige.se.

Henrik Zetterberg berättar om den nya spetsen i Timrå som ska ersätta stjärnduon Jonathan Dahlén och Emil Pettersson. Foto: Bildbyrån (Montage)

Silly Season är i full rulle inför den kommande SHL-säsongen, där vissa lag är mer aktiva än andra.

Ett av lagen som har gått in i en mer inaktiv fas är Timrå IK. För bara några veckor sedan var det däremot bråda tider för klubben. Lagets både storstjärnor Jonathan Dahlén och Emil Pettersson lämnade nämligen klubben. Därför fick Timrå ge sig ut på jakt efter nya spelare som ska ersätta duon.

Det är däremot ingen lätt uppgift för TIK. Dahlén och Pettersson stod tillsammans för 45 mål och 101 poäng den här säsongen och var överlägsna som etta och tvåa i lagets interna poängliga. Från tvåan Pettersson var det nämligen hela 21 poäng ner till trean Eddie Genborg. Jonathan Dahléns 30 mål var samtidigt dubbelt så mycket som Petterssons 15 fullträffar.

Så ska Timrå ersätta Jonathan Dahlén och Emil Pettersson

Att försöka ersätta två spelare som var så pass viktiga och centrala för laget är naturligtvis en tuff uppgift.

– Det är jättesvårt, jättetufft. Det har ju hänt förut i Timrå att vissa spelare har lämnat, säger Henrik Zetterberg, som ingår i Timrås sportråd, till hockeysverige.se och fortsätter:

– Samtidigt handlar det om att få ihop en trupp och ett lag och det tycker jag vi har gjort. Det ska bli spännande att se hur vi står oss nästa år. Det är klart att tappa både Jonathan och Emil… – Det är otroligt fina och duktiga hockeyspelare som gjorde väldigt mycket för oss i fjol, men nu får andra också mer plats och tillfällen att utvecklas och ta steg i sina karriärer. Emil och Jonathan spelade ju väldigt mycket, de fick mycket istid och gjorde det bra. Nu är det upp till andra att få ta sina nästa steg.

Målet är alltså att ni ska kunna vara lite bredare i er offensiv?

– Det är nog drömmen för alla lag, att ha en bred och producerande trupp. Nu blir det väl såklart ännu mer så för oss när du tappar en spelare som gör 30 mål, det är ju inte så ofta det händer i SHL. Vi får väl sprida ut hans 30 på fem eller sex andra spelare i stället. Det är inte helt omöjligt, svarar legendaren.

Henrik Zetterberg är högst delaktig i bygget av Timrås trupp. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Lagets nya spets – frångår helsvenska satsningen

Henrik Zetterberg har haft en aktiv roll i Timrås sportråd i cirka ett års tid. Han är därigenom involverad i rekrytering av både ledare och spelare till klubben. Förra året hade Timrå ett närmast unikt lagbygge där alla spelare i laget var svenskar. Till nästa säsong har Timrå däremot fått byta spår.

När Dahlén och Pettersson har försvunnit har Timrå fått bygga en ny spets. Laget har då plockat in tre tilltänkta toppspelare i form av Reid Gardiner och Dylan McLaughlin från Växjö samt poängsprutan Otto Kivenmäki från SaiPa. I fjol hade laget alltså inga utländska spelare. Den här säsongen har de just nu fyra importer i form av kanadensaren Gardiner, amerikanen McLaughlin, finländaren Kivenmäki och dansken Frederik Dichow.

Hur har resonemanget gått när ni har byggt den nya spetsen, och att ni nu inte längre har ett helsvenskt lag?

– Tanken till att det blev helsvenskt förra året handlade väl mycket om att det var de kontrakt som vi satt på. I min värld är det väldigt svårt att inte ha någon import i en trupp. Det var så det blev förra året men nu är vi väldigt glada och stolta att vi har fått in både Otto, Dylan och Reid. Det ska bli spännande. Det har varit kul att ha haft kontakt med dem och pratat med dem. De verkar otroligt laddade att fortsätta sina hockeyresor i Timrå. Det ska bli spännande, säger ”Zäta”.

Som nordamerikaner symboliserar Reid Gardiner och Dylan McLaughlin den nya riktningen som Timrå har valt. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Henrik Zetterberg: ”Vi är färdiga med laget”

Senaste nyförvärvet är just Otto Kivenmäki som har öst in 134 poäng på 154 matcher i Finland de senaste två säsongerna. Han är en av sju värvningar som Timrå har gjort inför nästa säsong.

I lagbygget har Timrå just nu två målvakter, sju backar och 15 forwards.

Efter värvningen av Otto Kivenmäki ser truppen komplett ut, känner ni er klara eller letar ni fortfarande?

– Jo, det är klart. Det känns också lite tryggt faktiskt att vara färdig. Vi som jobbar på insidan har ju vetat om att det har varit färdigt ett tag nu. Det är skönt, tycker jag. Vi tror verkligen på den trupp som vi har. Det ska bli kul med en liten nystart med lite allt möjligt. Nu ser jag fram en bra sommar för många och det ser bra ut i gymmet. De gnuggar på och kör på. Det ska bli skoj när de drar igång och går på is sen, avslutar Henrik Zetterberg.

