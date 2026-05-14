Här är succéforwardens val: ”Väldigt inspirerad”

Efter SM-guldet med Skellefteå nobbade Theo Keilin allsvenska klubbar. Nu har den 22-årige forwarden valt att flytta hem till Västerås – efter succén i Danmark.

– Jag känner mig väldigt inspirerad av att få dra på mig den gulsvarta tröjan igen, säger han själv.

Theo Keilin väljer att flytta hem till Västerås. Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg.

”Jag har faktiskt en del bra anbud från många olika ställen, både från Hockeyallsvenskan och andra ligor utomlands. Jag sitter ändå i en ganska bra sits.”

När hockeysveirge.se nådde Theo Keilin, i slutet av april, var det så det lät. Det efter att den unge forwarden avslutat sitt andra år i danska Rungsted, och byggt vidare på det som gjorde att allsvenska klubbar visade intresse redan 2024. Succén hade, kort sagt, inte gått obemärkt förbi.

Nu har den tidigare Skellefteå-junioren gjort sitt val inför 2026/27: Västerås IK.

– Theo är en spelskicklig center som har sina styrkor i att hitta ytor och skapa målchansen för sina medspelare. Han har alltid varit en poängstark spelare och vi hoppas att han ska fortsätta på den inslagna vägen även hos oss kommande säsong, säger VIK:s Stefan Holmgren på lagets sajt.

Tillbaka i hemstaden: ”En spännande resa”

Theo Keilin är född i just Västerås, och gjorde sina första juniorår i tröjan. Därmed blir detta en återkomst.

– Det ska bli en spännande resa att få komma tillbaka till Västerås. Jag känner mig väldigt inspirerad av att få dra på mig den gulsvarta tröjan igen. Jag hade några väldigt bra år i klubbens juniorverksamhet där jag kunde utvecklas som spelare. Nu ska det bli intressant att få vara en del av klubbens nystart, berättar Keilin själv.

Kontraktet är skrivet över två säsonger och följer den plan Theo Keilin berättat om för hockeysverige.se.

– Det känns som att jag är mer redo för det. Jag tycker att jag är en betydligt bättre hockeyspelare nu än vad jag var när jag lämnade Sverige. Det är den typen av roll (en större och mer offensiv) jag letar efter och hoppas kunna få här till säsongen, sa han då.

