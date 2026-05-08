Timrå hämtar in spets från Finland.

Klubben presenterar poängmaskinen Otto Kivenmäki, 26, från SaiPa.

– Han har haft en enorm utveckling i Finland senaste åren och vi tror definitivt att han kan fortsätta i samma spår i Sverige, säger Kent ”Nubben” Norberg.

Otto Kivenmäki är Timrås senaste nyförvärv inför nästa SHL-säsong. Foto: YouTube/Skärmdump

Timrå IK har tappat stjärnor som Jonathan Dahlén och Emil Pettersson inför den kommande säsongen. I lagbygget har Timrå initialt valt att fokusera på att värva från andra SHL-klubbar där Lucas Forsell, Dylan McLaughlin och Reid Gardiner är lagets offensiva nyförvärv.

Nu smäller dock Timrå in en spetsvärvning som kommer utifrån Sveriges gränser. Under fredagen presenterar klubben nämligen den 26-årige finländaren Otto Kivenmäki som kommer från ett par riktigt fina säsonger i Liiga.

– Det är ett stort steg för mig att flytta till Sverige och SHL. Jag har några starka säsonger bakom mig i Finland och ser fram emot att få visa vad jag kan i en så pass bra liga som SHL. Nu får sommaren gå fort så vi kan gå på is framför supportrarna i SCA Arena, säger Kivenmäki via klubbens hemsida.

Otto Kivenmäki har gjort succé i Liiga

Otto Kivenmäki har spelat i Finland hela sin karriär. Där var han en bra Liiga-spelare under flera år men de senaste två säsongerna har han exploderat även i sin poängproduktion. Säsongen 2024/25 stod han för 50 poäng på 59 matcher i grundserien och följde sedan upp det med 16 poäng på 21 matcher i slutspelet, vilket var näst bäst av alla spelare, när SaiPa gick till final.

Den gångna säsongen kom Kivenmäki på en delad sjundeplats i poängligan efter att ha gjort 57 poäng på 60 matcher. Han följde även upp det med elva poäng på 14 slutspelsmatcher innan SaiPa blev utslagna i semifinal. Under säsongen har Otto Kivenmäki också fått göra debut i Finlands herrlandslag.

– Otto är en spännande spelare i en bra ålder. Han har haft en enorm utveckling i Finland senaste åren och vi tror definitivt att han kan fortsätta i samma spår i Sverige. Det ska bli roligt att få följa hans utveckling i en ny liga, säger Timrås sportchef Kent ”Nubben” Norberg.

Source: Otto Kivenmäki @ Elite Prospects