Östersund spikar ledarstaben inför 26/27

Östersund spikar sin stab inför hockeyallsvenska säsongen 2026/27. Oliver Eriksson kliver in och blir ny målvaktstränare.

Rasmus Aro (sportchef), Mikael Holmqvist (huvudtränare) och Stefan Gråhns (assisterande tränare) är kvar i Östersund även 2026/27. Nu meddelar klubben även ett gäng mindre förändringar i staben, runt om dessa. Det handlar bland annat om målvaktstränaren Niclas Morén som valt att lämna.

In i Moréns tidigare roll kommer samtdigt 30-årige Olle Eriksson. Den tidigare Hockeyettan-målvakten som 2024 samlade in pengar till Börje Salmings ALS-stiftelse genom att åka inlines från Kiruna till Ystad.

Eriksson, född i Tyskland, kom fram i Avesta och nådde sedan över 100 matcher i Hockeyettan. Därefter blev han målvaktstränare i Fagersta AIK, och senare i Tyskland. Det är från tiden i KSW IceFighters Leipzig som Eriksson nu kliver in i Östersund.

”Varmt välkommen till Jämtland och ÖIK, Oliver”, skriver klubben på sin sajt.

