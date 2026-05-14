Han kan bli stora överraskningen i MoDo: ”Kan klara det”

Han är fortfarande relativt okänd för den breda MoDo-publiken – men inför 2026/27 kan Peder Kyrkjeeide Øversveen vara redo för ett genombrott. Åtminstone finns det delar som talar för det, menar Fredrik Glader, som hade 21-åringen på lån i sitt Narvik under den gångna säsongen.

– Han var en av våra absolut stabilaste backar efter jul och nyår, berättar den tidigare MoDo-sportchefen för hockeysverige.se.

Fredrik Glader och Peder Kyrkjeeide Øversveen. Foto: Bildbyrån och Filip Rylander (montage).

Trots att Peder Kyrkjeeide Øversveen redan tillhört MoDo i två år är han fortfarande relativt okänd för de flesta. Men med 2026/27 runt hörnet kan det vara dags för den storvuxne backen att kliva in i rampljuset. Första året på kontraktet, med ett lån tillbaka till Norge, är i det förflutna och i skrivande stund är han en av sex backar i den allsvenska truppen.

Hockeysverige.se har fått tag i Fredrik Glader. MoDos tidigare GM som tränat Kyrkjeeide Øversveen i Narvik.

– Det har varit fantastiskt kul att få jobba med honom, för det är en otroligt ambitiös kille. Han är väldigt målmedveten, väldigt seriös, tränar hårt, lägger ner tid, och är väldigt coachbar. Han har tagit till sig mycket av det vi har pratat om, börjar Glader, som själv blev utsedd till årets coach i den norska ligan.

Denna plan, med ett lån till Narvik, presenterades när tvåårskontraktet skrevs. Då efter att backen ”överträffat alla förväntningar” i U20-laget 2024/25.

– Hans säsong blev bättre och bättre, och det är ganska naturligt. Nu har man varit några år i branschen och sett hur det är att gå från juniorhockey till seniorhockey. Det får man inte glömma bort att han gjorde i fjol. Han hade en tuff första tid innan han acklimatiserade sig. Sen tycker jag att han var en av våra absolut stabilaste backar efter jul och nyår. Då, när han väl hade fått komma in i det på på ett bra sätt. På det stora hela gjorde han en jättefin resa hos oss, säger Glader.

Har utvecklats snabbt: ”Det som sticker ut”

Med sina 195 centimeter och 95 kg tränade Kyrkjeeide Øversveen med MoDos A-lag redan under sitt första år. Han hade dessutom fått chansen under försäsongen, och utnämndes som kapten i U20.

– Vi visste att han var bra och hade potential, men han har utvecklats mycket, sa U20-lagets Emil Svelander till hockeysverige.se senare den vintern.

Fredrik Glader håller med när det kommer till backbjässens styrkor.

– Framförallt sticker det ut att han är orädd. Han vill spela fysiskt och vill få stopp i spelet. Hans starka sidor är det defensiva spelet, att vara en stabil pjäs man kan lita på. Där tycker jag att han tog enorma steg, säger Narvik-tränaren och fortsätter.

– Han kanske hade det lite jobbigt i början med sin storlek, att behöva förflytta kropp och fötter i åkriktningsförändringarna. Men det som var kul att se var hur han snappade upp saker. Dels på eget bevåg, men också tack vare feedback. Han tog åt sig väldigt snabbt och tog steg hela tiden, varje dag. I slutet av säsongen så var det en spelare vi slängde in i slutet av matcher, i avgörande boxplay och vid tekningar i egen zon, för att man vet att hans storlek och fysiska spel gjorde det problematiskt för motståndarlagen.

Har du fått lämna många rapporter under säsongen till ”Hinken” (sportchef Henrik Gradin)?

– Ja, jag känner ju ”Hinken” väl och vi har en jättegod dialog. Vi pratar lite då och då när tillfället ges, så vi har absolut att avhandlat Peder under säsongen.

Modos sportchef Henrik Gradin. Foto: Bildbyrån/Jonas Forsberg.

Då kan Kyrkjeeide Øversveen slå sig in i MoDo

Frågan som återstår är nu bara: Kan Peder Kyrkjeeide Øversveen slå sig in i MoDo till 2026/27?

– Det ska man också veta, att det blir ytterligare en nivå upp för honom att ta sig an. Jag tror att man ska ha tålamod med honom och se honom på samma sätt som vi gjorde. Att man ger honom en ärlig chans och jobbar långsiktigt. Han är väldigt coachbar och vill mycket, så lägger man tid och energi på Peder så kommer han sluka i sig allt och ta med det vidare, säger Glader och fortsätter.

– Jag tror absolut att det kommer bli en tuff utmaning för honom att slå in i MoDo, med de förväntningar som finns, men jag tror absolut att han kan klara det om han får rätt vägledning.

Den trefaldige SDHL-mästaren menar att MoDo, i sådana fall, bör spela på de defensiva egenskaperna.

– ”Hinken”, med ledarstab, ska göra sin utvärdering av det. Men om jag tittar på det utifrån, utan att ha någon kontakt med ledarstaben, så tror jag framförallt att det är de egenskaperna de ska utnyttja. Men också att man ser det på sikt, för han är fysisk, absolut, och det tar också tid att få all muskulatur att sätta sig när man är så stor och lång, säger han.

Fredrik Glader avslutar:

– Sen gillar jag att han är ganska ilsken också, så han kan gå in och reta gallfeber på spelare. Han var inte blyg att stå upp mot de stora tuffa pojkarna i norska ligan, utan då satte han in näsan där. Ingen skulle komma in på kontoret där han stod, det gillar jag. Den egenskapen är något som han ska ta med sig och fortsätta jobba med.

