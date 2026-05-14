Uppgifter: Linus Öberg klar för ny klubb

Linus Öberg har varit nära en flytt till Finland. Nu menar Helsingin Sanomat att forwarden byter Malmö mot Kiekko-Espoo.

En husköp i Örebro innebär inte att Linus Öberg återvänder till SHL-klubben. Det slog Expressen fast när man i slutet av mars uppgav att forwarden var nära spel i Finland. Nu, nästan två månader senare, kommer nya uppgifter om framtiden för 25-åringen.

Enligt finska Helsingin Sanomat flyttar Öberg, från Malmö, till Kiekko-Espoo inför 2026/27.

Vänersborgskillen kommer i och med detta att spela sin hockey utanför Sverige för första gången. Det efter två år i Malmö med tolv, respektive 22 poäng, som utdelning. Dessförinnan var han en sväng i Frölunda, men kom inte riktigt till rätta.

Resan för Öberg började i Trollhättan och Örebro. Det var även i den sistnämnda klubben som han slog igenom 2019/20 och tog plats i JVM-truppen. Därifrån har han nått 349 grundseriematcher i SHL, och etablerat sig i SHL.

I Kiekko-Espoo finns ännu inga andra svenskar inför 2026/27. Förra året var Arvid Aronsson ensam blågul i klubben.

