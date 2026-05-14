Prenumerera

Logga in

Uppgifter: Linus Öberg klar för ny klubb

Author image
Simon Eld
Redaktör och reporter

Följ HockeySverige på

Google news

Linus Öberg har varit nära en flytt till Finland. Nu menar Helsingin Sanomat att forwarden byter Malmö mot Kiekko-Espoo.

Linus Öberg ser ut att lämna Malmö för spel i Kiekko-Espoo. Foto: Bildbyrån/Pär Bäckström.

En husköp i Örebro innebär inte att Linus Öberg återvänder till SHL-klubben. Det slog Expressen fast när man i slutet av mars uppgav att forwarden var nära spel i Finland. Nu, nästan två månader senare, kommer nya uppgifter om framtiden för 25-åringen.

Enligt finska Helsingin Sanomat flyttar Öberg, från Malmö, till Kiekko-Espoo inför 2026/27.

Vänersborgskillen kommer i och med detta att spela sin hockey utanför Sverige för första gången. Det efter två år i Malmö med tolv, respektive 22 poäng, som utdelning. Dessförinnan var han en sväng i Frölunda, men kom inte riktigt till rätta.

Resan för Öberg började i Trollhättan och Örebro. Det var även i den sistnämnda klubben som han slog igenom 2019/20 och tog plats i JVM-truppen. Därifrån har han nått 349 grundseriematcher i SHL, och etablerat sig i SHL.

I Kiekko-Espoo finns ännu inga andra svenskar inför 2026/27. Förra året var Arvid Aronsson ensam blågul i klubben.

Source: Linus Öberg @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen