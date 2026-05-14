Löftena flyttas upp till A-lagstruppen i Karlskoga

Karlskoga väljer att satsa på två spelare födda 2007 inför kommande säsong. Douglas Sättermann, samt Karl-Alfred Järås flyttas upp.

Karlskoga och Yngveson lyfter upp Sättermann och Järås.

Under gårdagen stod förlängningen av Alexander Leandersson klar. Idag väljer Karlskoga att presentera kontrakt för två spelare födda tio år (!) efter trotjänaren. Det handlar om U20-lagets Douglas Sättermann och Karl-Alfred Järås.

Spelarna skriver A-lagskontrakt och flyttas även upp i seniortruppen inför 2026/27.

– Båda spelarna har visat framfötterna och vi ser stor utvecklingspotential i dem. Nu får de möjligheten att ta nästa steg och konkurrera i A-laget under säsongen, något vi ser fram emot att följa med stort intresse, säger sportchefen Torsten Yngveson i lagets kanaler.

Sättermann, som är en egen produkt, inledde förra säsongen i Färjestad U20, men efter debuten i hockeyallsvenskan blev flytten tillbaka klar. Bakom sig, på sin forwardsposition har Sättermann haft Karl-Alfred Järås. Backen som tidigare varit en del av Frölundas juniorverksamhet. Han var ombytt med Karlskogas A-lag vid fem tillfällen förra säsongen, och även iväg till Lindlöven i Hockeyettan.

