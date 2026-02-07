”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Till torsdagens match mot Djurgården (förlust 1–2) lånade Färjestad in Åke Stakkestad.

Nu tar man in en ny BIK Karlskoga-spelare, i form av Hampus Plato.

Hampus Plato till Färjestad på lån – för en match. Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN / COP 254 / TS0403

Gigantmöte i Gävle mellan Brynäs och Färjestad väntar i kväll. Den sista matchen innan SHL tar OS-uppehåll. Lagom till den sena matchstarten 18.00, anländer en toppspelare i Hockeyallsvenskan för att förstärka bortalaget.

Skälet är den kraftigt reducerade center- och forwardssidan.

David Tomasek har anslutit till den tjeckiska landslagssamlingen inför OS, Linus Johansson är skadad och detsamma gäller Joel Kellman.

Gjorde tre poäng i krossen

Nu står det klart att Karlskoga-forwarden Hampus Plato ansluter till matchen i Gävle.

Den i Malmö fostrade forwarden har spelat i SHL för både Malmö och Oskarshamn, utan att göra något större avtryck. Det var när Karlskoga satsade på Plato som det började att blomma ut rejält.

På 132 matcher i Hockeyallsvenskan för BIK Karlskoga har han stått för 93 poäng. Senast under gårdagen gjorde han tre poäng (2+1) när Mora IK besegrades med 10-1.

Om han går in i fjärdekedjan och ersätter Karlskoga-lagkamraten Åke Stakkestad där, kan han få bilda Karlskoga-kedja med Christoffer Jansson och Lucas Forsell. Precis som Stakkestad fick göra i torsdags.

I torsdags var det som tidigare nämnts lagkamraten Åke Stakkestad som fick fylla på Färjestads-truppen i matchen mot Djurgården. Något du kan läsa mer om här! På fredagskvällen, efter krossen mot Mora, berättade han att han hade tackat nej till spel med Färjestad på lördagen. Detta för KT-kuriren.