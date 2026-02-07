BIK jagar spel i SHL: ”Vi har jättebra chanser”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tre matcher på tre dagar för Färjestad och Karlskoga.

Efter succésäsongen i HA med BIK går Åke Stakkestads kontrakt snart ut.

För Hockeysverige.se ger han sin bild av hur säsongen har varit.

– Att få gå ut och vara hel varje match och inte tänka efter i varje situation och närkamp betyder mycket, säger han.

Åke Stakkestad har spelat tre matcher på tre dagar för Karlskoga och Färjestad. Foto: Bildbyrån

Onsdag: Västerås borta i Hockeyallsvenskan med BIK Karlskoga, förlust 1–5.

Torsdag: Djurgården borta i SHL med Färjestad BK, förlust 1–2.

Fredag: Mora hemma i Hockeyallsvenskan med BIK Karlskoga, seger 10–1 (!).

BIK Karlskogas Åke Stakkestad har haft tre riktigt intensiva dagar. I fredagens möte med Mora, som blev en rejäl överkörning, stod han för ett läckert solomål.

När Hockeysverige.se träffade Åke Stakkestad efter matchen på lån i Färjestad på Hovet mot Djurgården, hade han stått för en stark insats i klassikermötet i SHL.

Detta i en ren Karlskoga-kedja, tillsammans med Christoffer Jansson och Lucas Forsell.

– Det var kul, jag hade inte så mycket förhoppningar så det vara bara ut och köra. Jag och Forsell har spelat i BIK för några år sedan. Det var en liten BIK-kedja, så det var kul. Vi hittade ändå lite kemi utan att ha tränat med varandra, men jag tyckte vi gjorde det bra.

I en intervju med Hockeysverige.se efter samma match hyllade Forsell sin tillfälliga lagkamrat stort. Han ville gärna se att Stakkestad återvänder till Färjestad.

– Åke kom in och jag vet sedan innan att han är jättebra och platsar absolut i SHL. Han är en toppspelare så det är inga konstigheter, sade han då till Hockeysverige.

”Det har snackats om att det kan bli fler”

På lördagen kan Åke Stakkestad spela sin fjärde match – på lika många dagar. Men i skrivande stund är det inget som är klart, vilket det inte heller var i torsdags när vi träffade honom.

– Det har snackats om att det kan bli fler, men jag vet inte riktigt än hur det blir. Men det är bara kul så det var bara ta den chansen och gå ut och köra.

Den tidigare HV71-forwarden har gjort en lysande säsong för BIK Karlskoga som i allra högsta grad är med i toppen.

Framgångsreceptet: ”Att jag är helt frisk”

14+15 är Stakkestads poängfacit i Karlskoga, men han är också en drivande spelare på många sätt.

– Jag har ingen dialog med någon klubb alls, utan jag fokuserar bara på slutspelet så får vi ta det senare.

Om de kan gå till SHL? Det tror Åke.

– Vi har jättebra chanser och har kommit upp på slutet. Vi har ett slutspelslag och slutspelet kommer att gynna oss tror jag.

Den tuffa tiden i HV71 innan återkomsten till Karlskoga har han lagt bakom sig, och ser flera sätt som han har utvecklats på.

– Att jag är helt frisk, först och främst. Jag har gjort en operation och fått ordning på kroppen. Att få gå ut och vara hel varje match och inte tänka efter i varje situation och närkamp betyder mycket.

– Den fysiska formen är bättre och jag har spelat mycket hockey den här säsongen. Lite allt möjligt, får jag säga.