Karlskoga-gänget målade för Färjestad: ”Typiskt brunkigt”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Djurgården besegrade Färjestad med 2–1 efter straffavgörande.

Bakom Färjestads enda mål i Stockholm låg en oväntad trio – BIK Karlskoga-kedjan.

– Kändes lite typiskt brunkigt som det brukar vara hos BIK, säger Lucas Forsell till Hockeysverige.se.

Färjestad förlorade trots ”brunkkedjans” mål.

Foto: Bildbyrån

Med flera viktiga spelare borta på forwardssidan var det fjärdekedjan, med minst speltid ihop, som stod för Färjestads enda mål mot Djurgården.

Den bestod av tidigare Karlskoga-spelarna Christoffer Jansson och Lucas Forsell samt inlånade Åke Stakkestad från just BIK.

Lucas Forsell bröt sin egen måltorka på 22 matcher efter 1–1 målet på Hovet.

– Det är kul, skönt med utdelning men försöker bara att jobba hårt och sen vill jag självklart göra mål och poäng. Vi spelar bra och det tror jag ingen kan ta ifrån oss.

Att spela med Christoffer och Åke var speciellt för Lucas.

– Jag tror jag gjorde nån match med Åke innan han åkte på någon skada, när det gäller Jansson är det första säsongen jag spelar med honom. Det sa vi innan att det var en ren Karlskoga-kedja, en ”big” kedja, sa han och skrattade.

”Kändes lite typiskt brunkigt”

Att ni fick spela som fjärdekedja kändes lite typiskt Karlskoga?

– Kändes lite typiskt brunkigt som det brukar vara hos BIK. Vi gjorde en riktigt fin match, tyckte jag. Åke kom in och jag vet sedan innan att han är jättebra och platsar absolut i SHL. Han är en toppspelare så det är inga konstigheter.

Åke Stakkestad fyller i.

– Jag hade inte så mycket förhoppningar, var bara ut och köra. Jag och Forsell har spelat ihop förr och vi skapade en BIK-kedja. Vi hittade lite kemi trots vi inte tränat ihop men jag tycker vi gör en bra match.

Djurgården vann rivalmötet efter straffar med 2–1.