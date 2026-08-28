Eddie Genborg kommer att tillbringa hela säsongen i Timrå.

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Det har varit några turer fram och tillbaka kring Eddie Genborg.

Han gjorde succé i fjol, både med Timrå i SHL samt under JVM med Sverige, och skrev sedan på ett NHL-kontrakt med Detroit Red Wings och åkte över för att avsluta säsongen i Nordamerika. Trots övergången till AHL kom det ett tidigt besked att Genborg förväntades stanna i Timrå och bli utlånad även över den kommande säsongen 2026/27.

Dock väntades Eddie Genborg åka över till Nordamerika för att delta på Detroit Red Wings träningsläget och eventuellt ansluta till Timrå senare under hösten. Genborg åkte dock på en skada i våras, när han spelade i AHL, som han fortfarande rehabiliterar. Det har inneburit en osäkerhet kring var 19-åringen ska inleda årets säsong .

– Det har väl varit lite oklart hela sommaren. Jag har kanske inte varit helt hundra och haft lite skavanker, men det ser ändå ut som att jag kommer inleda här, jag tror det i alla fall. Det är lite oklart, så jag kan inte säga för mycket, men det ser ut som det ändå, sade Genborg till Sundsvalls Tidning förra veckan.

Eddie Genborg stannar i Timrå IK hela SHL-säsongen

Nu kommer dock ett tydligt besked. Eddie Genborg kommer inte att åka över till Nordamerika utan blir kvar i Timrå och kommer också att inleda säsongen i SHL, bekräftar agenten Joakim Persson.

– I dagsläget med tanke på att han återhämtar sig efter sin skada så är det ytterst tveksamt. Fullt fokus ligger på Timrå IK och starten av SHL, säger Persson till ST.

Eddie Genborg har börjat träna för fullt med Timrå IK igen men har ännu inte spelat någon försäsongsmatch. Även om han återhämtar sig innan Detroits träningsläger börjar kommer Genborg inte att åka över till Nordamerika.

– Utifrån den kommunikation vi har nu så är det inte ett alternativ. Han tillhör ändå Detroit Red Wings och de har det sista ordet, men där befinner vi oss inte i samtalen som har förts, säger Persson.

Förra säsongen gjorde Eddie Genborg 25 poäng på 43 matcher för Timrå vilket var tredje bäst av alla juniorer i SHL. Under Junior-VM var Genborg också en av de bästa spelarna i Juniorkronorna med åtta poäng på sju matcher på vägen till JVM-guldet. Eftersom Genborg är född 2007 är han aktuell för spel i JVM även till vintern när Sverige hoppas kunna försvara guldet.