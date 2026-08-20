Ovissheten – efter skadan: "Lite oklart"

Eddie Genborg ser ut att bli kvar i Timrå IK.

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Direkt efter att Eddie Genborg åkt över till Nordamerika för att avsluta fjolårssäsongen i AHL, bekräftade agenten, Hampus Forsling , att planen var att spela kvar i Timrå IK 2026/27. Därefter har sommaren innehållit ett utvecklingsläger med Detroit Red Wings, där JVM-hjälten inte gått på is, men också fortsatta ord om att det inte finns några garantier för spel i SHL.

Nu har Sundsvalls Tidning träffat den 19-årige forwarden för att försöka reda ut ett par frågetecken.

– Det har väl varit lite oklart hela sommaren. Jag har kanske inte varit helt hundra och haft lite skavanker, men det ser ändå ut som att jag kommer inleda här, jag tror det i alla fall. Det är lite oklart, så jag kan inte säga för mycket, men det ser ut som det ändå, säger Genborg till tidningen under torsdagen.

En förklaringen till ovissheten har varit skadan Genborg nu bekräftar att han drog på sig i den första slutspelsmatchen i AHL. Därmed har han nu en lugn sommar bakom sig.

Redo att axla en större roll i Timrå: "Mitt mål"

Tidigare, i april, såg det ut som att Genborg skulle åka över till Nordamerika för att vara med på Detroits försäsongsläger. Nu, i ovissheten, blickar han mot SHL-hösten, där han hoppas axla en större roll efter att både Jonathan Dahlén och Emil Pettersson lämnat Timrå.

– Det är det som är mitt mål, det jag siktar på och jag kommer göra allt för att få den chansen. Jag gillar det ändå att förväntningarna blir högre och hoppas att jag kan bevisa att jag ska fortsätta vara på isen så mycket som jag fick vara förra året, säger han till ST.

19-åringen slår också tillbaka mot experterna som tippat Timrå i botten av tabellen igen.

– Jag tänker inte på det. De tippade oss ganska lågt förra året också, men man går bara ut och gör sitt bästa varje dag. Vi ska gå för att vinna så klart också, för det vill man alltid göra. De får väl prata lite vad de tycker, men inne i vårt omklädningsrum fokuserar vi bara på det vi kan fokusera på, säger han.