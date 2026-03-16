Där spelar Genborg nästa säsong: ”Planen just nu”

Under tisdagen lyfter planet mot Nordamerika för Eddie Genborg. Men JVM-hjälten är ändå inte helt förlorad för Timrå.

Eddie Genborg ser ut att återvända till Timrå efter inhoppet i AHL.

Grundserien 2025/26 avslutades med sju raka förluster och ingenmansland för Timrå. Därmed har Eddie Genborg skrivit på sitt NHL-kontrakt för att kunna åka över till USA och spela i AHL.

Allt detta blev klart natten till måndag, svensk tid, men planen för 2026/27 presenterades inte. Nu kommer besked från JVM-hjältens agentfirma.

– Han åker över nu och avslutar säsongen med Grand Rapids Griffins. Så får vi se därifrån. Planen just nu är spel med Timrå 2026/27, skriver agenten Hampus Forsling till hockeysverige.se.

Även Sundsvalls Tidning får ett liknande svar från agenten Joakim Persson.

– Intentionen är att han ska spela SHL med Timrå nästa säsong, säger Persson till tidningen och menar att det är efter 2026/27 som Genborg planeras ansluta till Detroit Red Wings.

Kan få en stor roll i Timrå 2026/27

18-årige Eddie Genborg, från Trollhättan, valdes av Detroit i andra rundan av NHL-draften 2025. Han bytte sedan Linköping mot Timrå till denna säsong, och producerade 25 poäng (9+16) i ett lag där Jonathan Dahlén och Emil Pettersson drog ett tungt lass. Två spelare som kommer att lämna för spel i Schweiz till nästa säsong.

Detroit har tidigare skickat tillbaka spelare till SHL för att samla ytterligare erfarenhet, och Persson menar i ST att parterna varit ense om det även nu.

Endast Viggo Björck, Jack Berglund och Ivar Stenberg gjorde fler poäng än Eddie Genborg under JVM. Detta när Sveriges första guld sedan 2012 säkrades. Överenskommelsen med Detroit är ett treårigt rookie-avtal som alltså sträcker sig till och med 2028/29.

