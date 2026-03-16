Eddie Genborg har skrivit på ett NHL-kontrakt med Detroit Red Wings. Nu ska JVM-forwarden avsluta säsongen i USA med spel i AHL.

Foto: Pär Olert / Bildbyrån.

En stark säsong i Timrå där han även var med och vann ett JVM-guld vid årsskiftet är slut. Eddie Genborg gjorde 25 poäng på 43 matcher för sitt lag, som slutade på en elfteplats. Det innebär att sedan i lördags är säsongen i SHL över för talangen.

Men nu blir det en fortsättning på den likväl.

18-åringen har nämligen skrivit på ett kontrakt med Detroit. Det är ett så kallat ”entry-level contract” som rent tekniskt sett börjar från och med nästa säsong. Däremot kan han redan nu åka över och spela i Nordamerika. En chans han har valt att ta.

Resten av våren blir det nu spel för Grand Rapids Griffins i farmarligan. Där spelar många svenskar som Erik Gustafsson, William Lagesson, William Wallinder, Gabriel Seger och även norrmannen Michael Brandsegg-Nygård.

Eddie Genborg draftades av Red Wings som spelare nummer 44 sommaren 2025. I JVM gjorde han åtta poäng på sju matcher när Sverige alltså vann guldet. Det återstår nu också att se vad som händer nästa säsong. Om planen då är att spela i Nordamerika eller om det kan bli ett lån till SHL.