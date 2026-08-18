HV71:s mardröm – blir borta i ett halvår

Niklas Hansson tvingas till lång vila.

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Försäsongen är inte mer än ett par veckor gammal och HV71 har redan drabbats av ett par tunga nyheter. Först kom beskedet att tilltänkta stjärnvärvningen Noah Philp plötsligt bröt sitt kontrakt och avslutade hockeykarriären – innan han ens flyttat till Jönköping. HV har därmed tvingas ut på en redan tunn marknad för att leta efter en ny toppcenter.

Nu kommer nästa bakslag för HV71 inför SHL -säsongens start.

Backen Niklas Hansson, som var assisterande kapten förra säsongen, har drabbats av en överkroppsskada under försäsongen. Hansson har saknats på lagets träningar under den senaste veckan och nu kommer också domen kring hans status.

Niklas Hansson kommer att opereras och tvingas till en lång vila på grund av skadan.

– De utredningar vi gjort har visat att vi behöver gå vidare med en operation för Niklas. Tyvärr väntas han vara borta från ishockeyn upp till sex månader, säger lagläkaren Jonas Kalman på klubbens hemsida .

HV71 tvingas jaga ersättare till Niklas Hansson

HV71, som alltså redan letar efter en ny center, är nu tvingade att också söka efter en ny back på marknaden som ska ersätta Hansson i truppen.

– Otroligt tråkigt för Niklas och naturligtvis tufft för oss att bli av med en så bra back. Det innebär att vi behöver hitta en ersättare för Niklas och det jobbet har nu påbörjats, säger sportchefen Johan Hult.

Niklas Hansson värvades till HV71 inför förra säsongen efter fyra säsonger i Schweiz . Han klev in för att bli en toppback men hade ett tuffare första år tillbaka i SHL. Han stod för 18 poäng på 53 matcher för HV71 och snittade 18:33 minuters istid, vilket var fjärde mest bland lagets backar.

Nu kommer Hansson alltså vara borta en längre tid där en comeback inte verkar bli aktuell förrän efter årsskiftet.