Martin Johnsen är skadad och ska opereras.

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Under måndagen kom HV71 med ett riktigt mardrömsbesked. Martin Johnsen ska opereras till följd av en skada. Norrmannen beräknas nu heller inte komma till spel innan säsongen är över.

22-åringen skadade sig redan på försäsongen och har ännu inte spelat någon match i SHL under hösten. Nu kommer också värsta tänkbara beskedet för centern.

– Efter en tids rehabilitering har vi beslutat att Martin behöver genomgå en operation för att komma till rätta med sin överkroppsskada. Som det ser ut i nuläget är säsongen sannolikt över för Martin, säger lagläkaren Jonas Kalman i ett pressmeddelande .

Martin Johnsen kom till HV71 inför den föra säsongen. Han hade inledningsvis svårt att platsa i laget och lånades ut till AIK. Nu var tanken att han skulle kliva in i SHL på allvar, men istället blir det nu en lång rehab för den unga norrmannen.