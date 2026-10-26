SHL

Tunga beskedet: Missar hela säsongen

Publicerad 26 oktober 2026 11:08
Martin Jansson
Martin Jansson
Redaktör och reporter
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Martin Johnsen ska opereras och missar resten av säsongen.

Martin Johnsen är skadad och ska opereras.
Martin Johnsen är skadad och ska opereras.
Foto: Oscar Wallin / Bildbyrån.

Under måndagen kom HV71 med ett riktigt mardrömsbesked. Martin Johnsen ska opereras till följd av en skada. Norrmannen beräknas nu heller inte komma till spel innan säsongen är över.

22-åringen skadade sig redan på försäsongen och har ännu inte spelat någon match i SHL under hösten. Nu kommer också värsta tänkbara beskedet för centern. 

– Efter en tids rehabilitering har vi beslutat att Martin behöver genomgå en operation för att komma till rätta med sin överkroppsskada. Som det ser ut i nuläget är säsongen sannolikt över för Martin, säger lagläkaren Jonas Kalman i ett pressmeddelande.

Martin Johnsen kom till HV71 inför den föra säsongen. Han hade inledningsvis svårt att platsa i laget och lånades ut till AIK. Nu var tanken att han skulle kliva in i SHL på allvar, men istället blir det nu en lång rehab för den unga norrmannen.

Source: Martin Johnsen @ Elite Prospects

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