Christoffer Sedoff uppges vara på väg till Linköping.

Foto: X (Henderson Silver Knights)

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

Mikko Kokkonen, Max Martin och Sami Niku saknades samtliga när Linköping ställde upp mot Björklöven under lördagskvällen. Det av olika anledningar i den backkris SHL-klubben nu står inför.

Felix Öhrqvist tackade för chansen och stod för sitt första SHL-mål , men snart kan han bli bänkad igen.

Expressen uppger under kvällen att LHC agerar genom att plocka in den 24-årige finländaren Christoffer Sedoff. Den tidigare j-landslagsspelaren som nådde 157 AHL-matcher innan han flyttade hem till Finland inför 2026/27.

Enligt tidningen väntas värvningen bli officiell inom kort.

Christoffer Sedoff har HIFK som moderklubb, och fick den där chansen i Vegas Golden Knights organisation via ett NHL-kontrakt 2023. Då hade han slagit sig fram i WHL och producerat en hel del poäng. Det kom aldrig något debut i NHL, utan jublet skedde vid 28 poäng över framträdandena i farmarligan.