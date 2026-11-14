Aleksi Heponiemi utgick efter att ha fått ett skott i huvudet.

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JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 tar en efterlängtad trepoängare hemma mot Timrå . 4-3-segern innebär att SHL-jumbon bryter den sju matcher långa förlustsviten.

Som smolk i glädjebägaren utgick dock forwarden Aleksi Heponiemi under andra perioden.

Heponiemi har varit extraforward i HV71 den senaste tiden men under matchen mot Timrå fick han hoppa in och spela in igen. Finländaren låg då bland annat bakom HV:s kvittering till 2-2 sedan han spelat fram till målskytten Jan Mysak.

Aleksi Heponiemi klev av – fick skott i huvudet

När HV71 spelade powerplay i mittperioden var det dock otäcka scener. Andreas Borgman laddade på ett stenhårt slagskott vilket träffade Aleksi Heponiemi rakt i huvudet. Som tur var lyckades Heponiemi vrida på huvudet så att pucken träffade i sidan av hjälmen, snarare än mitt i ansiktet.

Aleksi Heponiemi blev liggande på isen en stund innan han tog sig upp på benen. Hen hjälptes sedan direkt ut till omklädningsrummet och återvände inte till spel i matchen.

Efteråt ger HV71 lugnande besked om finländarens status.

– Jag har inte träffat ”Hepo” själv men han satt i omklädningsrummet faktiskt och verkade rätt okej. Det var väl en säkerhetsåtgärd att ta bort honom efter ett sånt skott i huvudet. Vi hoppas att han är tillbaka snart, säger assisterande tränaren Nicklas Rahm på presskonferensen.

Andreas Borgman: "Rädd för hans skull"

Andreas Borgman var den som sköt skottet som träffade Heponiemi i huvudet. Efteråt berättade Borgman om sin oro för lagkamraten, men att Heponiemi också var vid gott mod efter smällen.

– Han verkar må helt okej ändå. Det är tråkigt bara att man är den som gör det. Det är sånt som tyvärr händer ibland i hockey, säger HV-backen och fortsätter:

– Man blir ju såklart orolig. När det är en lagkompis vill man ju inte att någon av dem ska gå sönder. Man hinner ju bli lite orolig och rädd såklart också för hans skull. Han svarade ändå direkt och sade att han hann se pucken. Det var tur det.

Andreas Borgman har då hunnit prata med Aleksi Heponiemi och krama om lagkamraten för att be om ursäkt efter skottet.

– Han mådde väl ändå rätt bra kändes det som, säger Borgman.