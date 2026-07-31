Klart: Det blir profilens nya klubb

Kristoffer Gunnarsson fortsätter karriären i Norge.

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I våras stod det klart att Kristoffer Gunnarsson lämnade Mora efter att ha spelat 361 matcher för den allsvenska klubben. Han blickade därför mot nya äventyr.

Det var i mitten av juni som det kom uppgifter från Norge om att Gunnarsson var på väg till Vålerenga inför den kommande säsongen. Backen ska ha setts på klubbens träningsanläggning vilket satte fart på ryktet.

Nu bekräftas också övergången. Kristoffer Gunnarsson skriver på ett kontrakt med Vålerenga som sträcker sig över säsongen 2026/27.

– Jag fick ett väldigt bra intryck av både anläggningarna och klubbens professionalism, så det fanns inte mycket annat att tänka på. Jag kände att det här var rätt plats för mig att vara på, och jag ser fram emot att representera Vålerenga i vinter, säger Gunnarsson på klubbens hemsida .

Kristoffer Gunnarsson är klar för Vålerenga

I Vålerenga blir Kristoffer Gunnarsson lagkamrat med två andra allsvenska profiler i form av Henrik Larsson och Markus Modigs. Han får också en svensk coach eftersom Fredrik Glader är ny assisterande tränare i klubben. Vålerenga har varit ett topplag i Norge under flera år och spelade final så sent som 2024 men har inte blivit mästare i Norge sedan 2009. Förra säsongen kom laget tvåa i serien men åkte sedan ut i semifinal.

– Kristoffer är en solid defensiv back med stark rutin och erfarenhet, och dessutom en helt otroligt trevlig kille som tar allt han gör på träningen på största allvar. Vi är glada att ha honom i truppen, säger sportchefen Morten Ask.

Kristoffer Gunnarsson kommer från Borås och fick stora delar av sin hockeyfostran i Frölunda . Han kom där upp och tog en plats i SHL -truppen efter att ha klättrat genom klubbens juniorled. Gunnarsson kom att spela 110 SHL-matcher för Frölunda och Linköping innan han lämnade för Mora. Där har backen sedan spelat i HockeyAllsvenskan under sju års tid och varit assisterande kapten i Mora under fyra säsonger.

Nu flyttar 29-åringen utomlands för första gången i sin karriär.