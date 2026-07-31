Connor McDavid kommer att sakna lagkompisen Darnell Nurse.

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Connor McDavid gjorde debut i NHL med Edmonton Oilers under säsongen 2015/16. Samma säsong klev Darnell Nurse in och blev ordinarie i NHL för Oilers. Duon spelade också tillsammans med Kanada under JVM 2015 och Nurse är därmed McDavids mest långvariga lagkamrat.

Nästa säsong kommer McDavid och Nurse dock inte längre att spela i samma lag. För fyra veckor sedan trejdades Darnell Nurse bort från Edmonton till San Jose Sharks. Edmonton har enligt uppgifter velat bli av med Nurse under flera års tid, då han har suttit på ett dyrt kontrakt med en no move-klausul vilket inneburit att Nurse behövde godkänna en trejd för att Oilers ska ha kunnat byta bort honom.

Under sommaren öppnade Nurse dock dörren för en bytesaffär och bad själv om att få flytta . Det möjliggjorde sedan trejden till San Jose Sharks i utbyte mot backarna Shakir Mukhamadullin och Zack Sharp.

Connor McDavid: “Besvikelse att förlora en spelare som Darnell”

För första gången i sin NHL-karriär kommer Connor McDavid nu alltså inte längre att spela tillsammans med Darnell Nurse. Nu är han också öppen med sina känslor efter vännens bytesaffär.

– Det är såklart en besvikelse att förlora en spelare som Darnell, och även andra spelare som har lämnat. Det är tyvärr en del av businessen. Det är svårt att beskriva med ord vad Nurse har betytt, inte bara för mig, utan hela laget och alla i Edmonton. Jag var väldigt besviken över att se honom lämna, säger McDavid till media i samband med Zach Hyman Golf Classic .

Oilers har dock också rustat för att studsa tillbaka efter vårens tunga slutspelsuttåg mot Anaheim Ducks. Klubben har bland annat plockat in Stanley Cup-vinnaren Frederik Andersen på målvaktssidan samt även värvat spelare som backen Ryan Shea och forwarden Mathieu Joseph.

Den största förändringen sker dock i båset där kontroversielle tränaren Mike Babcock kliver in som ny coach.

– Samtidigt är jag väldigt spänd inför vad vi har adderat. Det är en ny coach och några bra nya spelare. Det är förväntansfulla tider i Edmonton just nu, säger Connor McDavid.

Source: Connor McDavid @ Elite Prospects