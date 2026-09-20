Nybro vinner igen efter dramatisk vändning

Joachim Rohdins Nybro vände till ny seger.

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Det blev en riktig rysare i Östersund Arena när Östersunds IK tog emot Nybro Vikings IF i HockeyAllsvenskan . Efter en mållös första period var det hemmalaget som kopplade greppet i den andra akten. Olle Norberg spräckte nollan fem minuter in i perioden, assisterad av William Proos. Åtta minuter senare utökade Carl Holmner-Härgestam Östersunds ledning till 2–0 och gav jämtarna ett drömläge inför den sista perioden.

Nybro gav dock inte upp och inledde en stark upphämtning i den tredje perioden. Joel Kant reducerade snabbt till 2–1 efter drygt två minuters spel. Kvitteringen lät vänta på sig, men med drygt fyra minuter kvar av ordinarie tid utnyttjade gästerna ett numerärt överläge. Lagkaptenen Joachim Rohdin satte 2–2 i powerplay och tvingade matchen till förlängning.

Väl i förlängningen blev Theo Jacobsson stor matchhjälte för Nybro. Efter 4.43 spikade han slutresultatet till 2–3, framspelad av Måns Krämer och Joachim Rohdin, vilket säkrade två viktiga poäng för smålänningarna. I målet storspelade Hugo Ollas för Nybro med 26 räddningar.

Matchfakta Östersund – Nybro

Östersunds IK – Nybro Vikings IF 2–3 efter förlängning (0–0, 2–0, 0–2, 0–1)

Första perioden: –

Andra perioden: 1–0 (25.21) Olle Norberg (William Proos), 2–0 (33.14) Carl Holmner-Härgestam (Lukas Sagranden, Isak Garfvé).

Tredje perioden: 2–1 (42.16) Joel Kant (Ludvig Warg, Jesper Mångs), 2–2 (55.44) Joachim Rohdin (Oscar Nordin, Melvin Wersäll) spel fem mot fyra.

Förlängning: 2–3 (64.43) Theo Jacobsson (Måns Krämer, Joachim Rohdin).

Skott: 28–23 (9–6, 11–7, 6–7, 2–3). Räddningar: Östersund: Hampus Hedman 20 (86.96%), Nybro: Hugo Ollas 26 (92.86%). Utvisningar: Östersunds IK: 5x2 min. Nybro Vikings IF: 6x2 min. Publik: 1 342.