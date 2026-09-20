Luleå knäcker rivalen igen – stjärnan tvåmålsskytt

Jaycee Magwood sköt två mål i segern för Luleå.

Foto: Fredrik Sundvall/Bildbyrån

Det blev en tät och händelserik drabbning i SDHL när Skellefteå AIK tog emot Luleå/MSSK i Skellefteå Kraft Arena. Hemmalaget fick en drömstart när Sara Lindqvist spräckte nollan redan efter fyra minuters spel, framspelad av Celine Tedenby. Luleå kom dock tillbaka starkt i slutet av den första perioden. I numerärt överläge kvitterade Jaycee Magwood till 1–1, och bara knappt en halv minut senare satte Wilma Sjölund ledningsmålet för gästerna.

Luleå utökade sin ledning till 1–3 i den andra perioden genom Jenna Donohue. Målet tvingade Skellefteå att ta timeout, och hemmalaget gav inte upp i den tredje aktens drama. Tidigt i slutperioden utnyttjade Jenna Pirttijärvi ett powerplay och reducerade till 2–3.

Matchvinnande skulle dock Jaycee Magwoods andra fullträff för kvällen bli. Med sin 2–4-puck efter 11.08 gav hon Luleå ett försprång som Skellefteå inte helt kunde hämta in, trots att Aino Karppinen skapade nerv i slutskedet med sin 3–4-reducering. Luleå höll undan under de sista minuterna och knep samtliga tre poäng.

Matchfakta

Skellefteå AIK – Luleå HF 3–4 (1–2, 0–1, 2–1)

Första perioden: 1–0 (04.10) Sara Lindqvist (Celine Tedenby), 1–1 (17.32) Jaycee Magwood (Ebba Hedqvist, Wilma Sjölund) spel fem mot fyra, 1–2 (18.57) Wilma Sjölund (Emilie Kruse Johansen).

Andra perioden: 1–3 (25.33) Jenna Donohue (Jaycee Magwood, Aoi Shiga).

Tredje perioden: 2–3 (41.52) Jenna Pirttijärvi (Emma Forsgren) spel fem mot fyra, 2–4 (51.08) Jaycee Magwood (Aoi Shiga), 3–4 (54.26) Aino Karppinen (Payton Evans).

Skott: 16–13 (10–7, 6–6, 0–0). Utvisningar: Skellefteå AIK: 4x2 min. Luleå HF: 5x2 min. Publik: 432