Hemvändarens succéstart – hjälte i derbyt

Calle Karlsson har fått en smakstart på allsvenska säsongen,

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Det blev IK Oskarshamn som tog hem tre tunga poäng i Smålandsderbyt borta mot Vimmerby HC efter en 4–1-seger i VBO Arena. Hemmalaget inledde dock bäst målmässigt när Max Karlsson spräckte nollan i powerplay i mitten av den första perioden. Oskarshamn svarade snabbt i samma spelform då Calle Karlsson kvitterade till 1–1 bara halvannan minut senare.

I den andra perioden tog gästerna över kommandot allt mer. Återigen visade Oskarshamn sin klass i numerärt överläge när Calle Karlsson satte sitt andra mål för kvällen och gav bortalaget ledningen med 2–1.

Överläget i powerplay fortsatte i slutperioden. Melker Eriksson utnyttjade ytterligare ett numerärt överläge till 3–1 när drygt fyra minuter var spelade av den tredje akten. Vimmerby gjorde ett sista försök och tog ut målvakten Isak Sörqvist på slutet, men Herman Hansson stängde matchen definitivt genom att skicka in 4–1 i tom bur. Emil Vuorio stod för en stabil insats mellan stolparna för gästerna med 22 räddningar.

Oskarshamn har nu inlett säsongen två raka segrar och toppar tabellen på sex poäng.

Matchfakta Vimmerby – Oskarshamn

Vimmerby HC – IK Oskarshamn 1–4 (1–1, 0–1, 0–2)

Första perioden: 1–0 (07.34) Max Karlsson (Hugo Lejon, Johan Mörnsjö) spel fem mot fyra, 1–1 (09.00) Calle Karlsson (Axel Elofsson, Joel Svensson) spel fem mot fyra.

Andra perioden: 1–2 (30.54) Calle Karlsson (Filiph Engsund, Melker Eriksson) spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 1–3 (44.51) Melker Eriksson (Joel Svensson, Axel Elofsson) spel fem mot fyra, 1–4 (58.22) Herman Hansson (Ville Svensson, Filiph Engsund) i tom bur.

Skott: 23–37 (7–14, 7–14, 9–9). Räddningar: Vimmerby: Isak Sörqvist 33 (89.19%), Oskarshamn: Emil Vuorio 22 (95.65%). Utvisningar: Vimmerby HC: 7x2 min. IK Oskarshamn: 9x2 min. Publik: 1 386.