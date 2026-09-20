Resan till SHL-jobbet: "Kärlek vid första ögonkastet"

Mikael Gath har tagit klivet till SHL som huvudtränare för Timrå IK.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

SÖDERMALM/STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Mikael Gath är ett nytt ansikte som headcoach i SHL. Senaste säsongerna har haft stora framgångar med danska landslaget. Nu är det nederlagstippade Timrå som gäller.

– Jag hoppas och tror jag är ganska tydlig i mitt ledarskap med hur jag vill att saker och ting ska vara. Samtidigt hoppas jag och tror att mina spelare ser att det finns ett stort hjärta under den ytan, säger Mikael Gath till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag tänker och funderar mycket, nästan dygnet runt, på mina spelare. Sedan är jag ganska nojig med att jag vill saker och ting ska vara som jag vill för att jag ska kunna sova gott om nätterna.

Vad var det som triggade i gång när du klev in som tränare i Lejonet 2010?

– Då var det faktiskt mest lite grann på skoj. Jag var spelande tränare i Division 3 under två säsonger. Sedan ringde (Dan) Tangnes och ville ha upp mig till SHL. Det var egentligen då det började på riktigt.

– Jag har alltid varit ganska intresserad och med de brister jag hade tekniskt fick jag ta ut med skallen i stället.

"Alla kan göra fel – även ledningen i Rögle"

I Rögle fick han dessutom känna på hur det var att få sparken, men det var inget som direkt har fått honom att lägga av som tränare.

– Nej, men alla kan göra fel. Även ledningen i Rögle, skrattar Mikael Gath.

Närmast kommer han från tre säsonger där han jobbat med det danska landslaget.

– Jag tycker att det var lärorikt och fantastiskt roligt. Häftigt att få uppleva tre VM varav ett på hemmaplan. Dessutom ett OS med bästa spelarna med.

– Det var också lärorikt att få möta lite olika spelsystem, men även möta bästa spelarna i världen. Känna på, coacha och hitta lite lösningar för att vi skulle kunna slå dom. Jag ser faktiskt tillbaka på tiden där med glädje.

Mikael Gath har jobbat sig uppåt till att bli en SHL-tränare.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Historiska vinsten med Danmark: "Bästa matchen"

22 maj 2025 är en historisk dag i dansk ishockey. Då ledde Mikael Gath Danmark till vinst i kvartsfinalen mot ett stjärnspäckat Kanada.

– Det är nog bästa ishockeymatchen jag har varit involverad i. Det blev ett häftigt resultat och slut, men jag tycker framför allt att vi spelade fantastiskt bra hela 60 minuterna. Vi sköt 37 skott med Danmark mot ett stjärnspäckat Kanada.

– Vi spelade faktiskt två bra matcher i rad där. Först hade vi en avgörande match mot Tyskland i sista gruppspelsmatchen som vi lyckades vinna på straffar och som tog oss till kvartsfinalen.

– Den matchen var också bra, men sedan blev det ytterligare lite bättre mot Kanada. Det är två matcher jag håller väldigt högt i mitt tränarhjärta.

Vad tror du vinsten över Kanada har kommit att betyda för dansk hockey?

– Jag hoppas och tror att det kommer betyda mycket för dom i framtiden. Det är en liten hockeynation så varje kille och tjej man kan få till att spela hockey kan ha en stor betydelse för framtiden, så jag hoppas man kan se om några år att det kommer en "boom" av hockeyspelare från Danmark.

– Då skulle det vara skönt när man sitter där i gungstolen att känna att jag kanske hade något litet, litet finger med i det spelet.

Mikael Gath i båset med Danmark under OS tidigare i år.

Foto: REUTERS/David W Cerny

Så hamnade Mikael Gath i Timrå

Har du saknat vardagen att få stå på isen varje dag med ett lag?

– Ja, det har jag gjort. Sedan ändras inte så mycket för att jag har varit i landslaget utan jag har haft samma ingång där, men det har bara varit några veckor om året.

– Jag har saknat att få göra det till vardags. Få träffa spelarna och se hur dom mår varje dag. När man är förbundskapten får man ligga i soffan och undra hur dom mår.

Varför blev det just Timrå?

– Jag fick en oerhört bra känsla i det första samtalet jag hade med Timrå. Känslan var att dom stod för mycket av det jag står för. Det var nog kärlek vid första ögonkastet och jag måste säga att det kändes bra från första början.

– Jag är glad att Timrå till slut ville ha mig och vi får hoppas att det blir bra.

Hur har hockeyvardagen i Timrå varit så här långt?

– Det har varit bra och det är en bra grupp att jobba med. Känslan är att dom hoppat på mitt tåg hur jag vill att det ska vara.

– Ännu så länge är det ingenting att klaga på, men det har inte riktigt börjat än.

Mikael Gath är redo att leda Timrå IK in i framtiden.

Foto: Caisa Rasmussen/Bildbyrån

Svarar om bottentipsen i SHL: "Påverkar inte mig"

Vilken hockey kommer vi få se Timrå spela den här säsongen?

– Vi ska se till att vinna hockeymatcher. Får jag önska så vill jag att det ska vara ett offensivt spel med hög fart och kreativitet. Gärna målrika matcher, höll jag på att säga.

– Det viktigaste är att se till att vi vinner. Vi får se hur det känns i början, men jag tror och hoppas att det kommer gå fort när Timrå spelar.

Timrå har inte direkt fått favorittipsen med sig, hur mycket engagerar du dig i sådana saker?

– Jag vet inte om jag kan säga att jag engagerar mig, men jag har koll på vad folk och experter tycker. Det tycker jag är ens skyldighet som tränare precis som man ska ha koll på hur det ser ut i tabellen och så vidare. Allt annat känns naivt och lite nonchalant.

– Jag har, som sagt var, koll på vad folk tycker, men sedan påverkar det inte mig på så sätt. Det är inte så att jag går runt, tycker och är sur för den sakens skull utan man får helt enkelt veta vad verkligheten är.

Mikael Gath är från Landskrona precis som hemvändande Marcus Johansson.

– Så är det absolut. Vi är bara två i SHL nu, men kul att Lejonet får lite fler representanter.

När är Landskrona tillbaka i fotbollens högsta serie?

– Det skulle dom varit för tre år sedan, men sålde vi bort chansen. Jag följer randigt ordentligt och hoppas vi kan göra en magisk spurt och ta en kvalplats i alla fall, avslutar Mikael Gath med ett leende.