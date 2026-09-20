Perfekt start för Brynäs – är obesegrade

Hanna Thuvik blev segerskytt för Brynäs.

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Brynäs fick en bra start hemma i Monitor ERP Arena och tog ledningen efter 30.29 i den andra perioden. Noora Tulus satte 1–0 efter framspelningar av Sara Cajanova och Jenny Antonsson.

Djurgården svarade dock snabbt. Bara drygt tre minuter senare kom kvitteringen genom Bianca Willander, som gjorde 1–1 efter passningar från Isabelle Leijonhielm.

Det var 1–1 in till den andra periodpausen innan Brynäs avgjorde tidigt i tredje perioden. Efter 40.52 återtog hemmalaget ledningen när Hanna Thuvik satte 2–1, framspelad av Sara Cajanova och Klara Peslarova.

Djurgården försökte sedan komma tillbaka, men Brynäs försvarade sin ledning. Gästerna fick bland annat ett numerärt överläge efter en utvisning på Jenninna Nylund, men lyckades inte få utdelning.

Med knappa minuten kvar att spela tog Djurgården ut målvakten i ett sista försök att kvittera. Brynäs höll undan och kunde därmed säkra segern med 2–1.

Brynäs vann skotten med hela 38–16, men båda lagen blev mållösa i sina powerplay. 1 057 åskådare såg matchen i Monitor ERP Arena, där Brynäs till slut kunde inkassera tre poäng och har nu tre raka segrar för att inleda årets säsong i SDHL .