Brynäs kan tvingas till lån: ”Det kan bli så”

Smällen från Andro Kaderli har resulterat i en avstängning för Leksandsspelaren. Nu ger Brynäs Johan Alcén en uppdatering kring Axel Andersson och hans skada – samt backkrisen den lämnat laget i.

– Det var en rejäl smäll, säger sportchefen till Gefle Dagblad.

Axel Andersson drog på sig en skada mot Leksand. Foto: Bildbyrån (montage).

En match återstår för Brynäs innan uppehållet i SHL. En match där man kan behöva stärka upp utifrån för att få ihop en backsida.

Efter torsdagens Gävle/Dala-derby med Leksand, där Axel Andersson hjälptes av efter en huvudtackling från Andro Kaderli, ger nu sportchef Johan Alcén en uppdatering om läget. Detta i Gefle Dagblad.

– Man tar inga risker när det handlar om smällar mot huvud. Han har undersökts men behövde inte uppsöka sjukhus i alla fall. Det var en rejäl smäll och jag kan inte tänka mig att han är aktuell för spel redan mot Färjestad, säger han till tidningen.

För att få ihop en ordentlig uppsättning finns nu ett par alternativ enligt Alcén. Djoos, Kempny, Andersson och Norlinder är just nu borta.

Kan låna – eller låta löftet SHL-debutera

Mitt i allt detta är nämligen båda juniorbackarna som annars kastats in, Aron Dahlqvist och Victor Hedin Raftheim, iväg och spelar matcher med U19-landslaget.

Att Mattias Norlinder blir spelklar, eller att Sigge Holmgren, född 2007, får SHL-debutera är två alternativ enligt sportchefen. Annars kan det bli så att Brynäs får låna in en back för att klara av just mötet hemma mot Färjestad.

– Det är väl dom alternativen vi har. Det kan bli så att vi får låna in en spelare på kort varsel. Men vi måste se hur Norlinder svarar på den träning han gjorde idag, säger Johan Alcén till GD.

Sigge Holmgren missade hela förra säsongen efter en operation och har gradvis kommit in i Brynäs U20 under hösten. Läs intervju med honom HÄR.

