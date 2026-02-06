Stängs av efter tacklingen: ”Absolut ingen avsikt”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Andro Kaderli stängs av i två matcher för tacklingen på Axel Andersson. Leksandsforwarden bestraffas för en illegal check to the head.

— Jag försökte gå runt honom. Du kan också se att jag inte hade för avsikt att tackla honom, säger 20-åringen i anmälan.

Axel Andersson kliver av, Andro Kaderli får matchstraff. Foto: Bildbyrån (montage).

Det blev en omdiskuterad situation under gårdagens match mellan Leksand och Brynäs. I den andra perioden tog en smäll på Axel Andersson olyckligt. Andro Kaderli fick efter videobedömning ett matchstraff och blev även anmäld till disciplinnämnden. Nu har domen kommit och det står klart att han stängs av i två matcher. Det innebär att Leksand får klara sig utan honom i matcherna mot Timrå och Skellefteå.

Rubriceringen blir illegal check to the head.

”Återstår 13.30 av P2 så sker det en Illegal checking to the head av Nr 5 Kaderli i Leksand på Nr 29 Andersson i Brynäs. Andersson tar mot pucken och åker bakåt när Kaderli tacklar honom i huvudet med kraft. Kaderli äger själv hela situationen och kan stoppa Andersson på ett annat sätt. Tacklingen tar endast i huvudet på Andersson som inte har någon möjlighet att skydda sig. Alternativ bestraffning är Charging,” står det att läsa i anmälan.

Axel Andersson utgick skadad efter smällen och återkom aldrig till spel. Det återstår att se hur det är med honom och när han kan vara tillbaka i spel.

Situationen blev omdiskuterad i och med att Axel Andersson hamnar i en svår situation där Andro Kaderli kommer bakifrån och träffar dåligt. Uppsåtet är det som går att diskutera men klart är nu att det blir två matchers avstängning och 2 951 kronor i böter.

— Jag kom rakt ut på isen efter linjebytet. Jag såg D-till-D-passningen till spelare nummer 29, och jag visste att han inte kunde se mig. Så jag försökte gå runt honom. Du kan också se att jag inte hade för avsikt att tackla honom. Det fanns absolut ingen avsikt att tackla honom i huvudet eller någon annan dålig träff, säger schweizaren till discplinnämnden.

Kaderli har gjort tio poäng på 40 matcher för Leksand den här säsongen.

