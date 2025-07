Missade hela säsongen – valdes i NHL-draften

När New Jersey Devils ropade ”Sigge Holmgren” blev han lika förvånad som alla andra.

Nu berättar Brynäs-löftet hur han hamnat på NHL-camp utan att ha spelat en enda match den gångna säsongen.

– Jag tänkte först att det var någon annan som hette samma sak, skrattar löftet i telefon med hockeysverige.se.

Sigge Holmgren i New Jersey. Foto: Gustav Hillström och X (Daniel Amoia).

”Man är pigg på morgonen, men trött på kvällen, så ja, jag är lite trött nu”



Så låter det i andra änden när hockeysverige.se når Sigge Holmgren endast ett par dagar efter NHL-draften 2025. Timmarna som passerat har, minst sagt, varit omtumlande för 18-åringen från Gävle, men helt och hållet på ett positivt sätt.



I den sjätte rundan, som 178:e spelare totalt, valdes nämligen Brynäs-talangen av New Jersey Devils. Ett besked som var minst lika förvånande för huvudpersonen själv, som för många i Nordamerika.



– Det kanske tar någon vecka innan det sjunker in. Det har ju gått så fort. Jag fick en flygbiljett direkt och hann bara sova en timme innan det var dags att åka (till New Jersey), säger Holmgren om draften och fortsätter om hur han följde spektaklet, ensam framför TV:n, mitt i natten.

– Jag satt hemma och skulle bara sätta på en film eller någonting. Jag följde det lite till och från, mest för att se vilka man kände igen. Jag visste att det kunde gå (att bli draftad), men jag var mer inställd på att det inte skulle bli något.



Vad tänkte du när du hörde ditt namn?

– Jag tänkte först att det var någon annan som hette samma sak. Jag hann inte tänka så mycket och förstod inte riktigt vad som hände.



Hur bra koll har du på New Jersey Devils?

– Jag har inte följt dem så mycket, men det är klart att man vet lite grann. Det känns mäktigt. Det är en väldigt bra organisation. Det märker man nu när man är här. Det är välskött och seriöst. En cool förening med mycket historia.

Missade hela säsongen: ”Inga positiva tankar”

Hur kommer det sig då att denne tidigare landslagsback inte fanns med på fler lags radar?



Den frågan får vi ett enkelt svar på genom att titta tillbaka på den gångna säsongen. Sigge Holmgren, som kom från ett starkt J18-år, spelade nämligen inte en enda match under 2024/25.



– Jag har nog tänkt att det varit lite kört (att bli draftad). Jag har haft kontakt med några klubbar, men inte så mycket, säger Holmgren.



Var New Jersey Devils en av de klubbarna?

– Nej, faktiskt inte. Jag vet inte vad de såg, säger Holmgren skämtsamt.



Hedesunda- och Brynäs-produkten fortsätter seden att berätta om den där skadan som ställde till det under säsongen. En skada som han haft tidigare, men som blev allt värre.



– Det hände när jag kom hem efter en U18-camp innan Hlinka Gretzky Cup. Axeln hoppade ur led och jag provade att köra, men det gick inte. Det behövdes en operation, säger löftet och fortsätter:

– Det var brosket runt om, det som håller axeln på plats, som hade försvunnit. Axeln har åkt ur för lätt, så vi behövde göra något åt det. Det går att spela när man bara gjort det någon gång, men när det händer flera gånger behöver man göra en operation.



Vad tänkte du när det hände?

– Jag tänkte: ”fan, nu kommer det här igen”. Det var inga positiva tankar när det hände, men jag har haft bra hjälp av läkarteamet i Brynäs.



Någon som följt det hela från nära håll är Brynäs juniortränare, Victor Grönberg.



– Det är många som har ringt om honom under säsongen. Han besitter ett passningsspel som många är nyfikna på och se vart det kan ta vägen. Jag är sjukt glad för Sigges skull och han har kämpat hårt med sin rehab och är hundra procent spelklar till hösten så det ska bli och följa hans utveckling, skriver tränaren i ett sms till hockeysverige.se.



Holmgren själv fortsätter om tiden vid sidan av isen, som nu gjort att han inte spelat en match på nästan 15 månader.



– Man tänkte tusen tankar varje dag efter det där – på hur det skulle bli, kan bli och hur det är. Det var väldigt tufft. Jag är bara glad om jag kan spela hockey, har man tänkt. Det är det som har motiverat mig, att bara kunna spela hockey.



Är det helt okej i axeln nu?

– Ja, det är det. Sen är det klart att man har lite känningar om det blir någon tackling eller så, men det ska vara bra.

Gustav Hillström i SHL. Foto: Bildbyrån/Jens Carlsson.

På camp med Brynäs-kamraten: ”Riktigt skönt”

Med som stöttning under resan tillbaka, och under Devils development camp denna vecka, har Holmgren Brynäs-kamraten, Gustav Hillström. Den jämnårige centern som fick spela 18 SHL-matcher med Brynäs under 2024/25, och även han valdes av New Jersey i NHL-draften.



– Det var riktigt skönt faktiskt. Sen är det klart att det skulle vara kul ändå,, vart man än gick, men det blev ännu roligare nu när vi kom till samma lag. Jag hade faktiskt skrivit grattis redan när han valdes (i fjärde rundan). Jag är riktigt glad för hans skull, säger Holmgren, som även delar hotellrum med Hillström under NHL-campen.

– Ja, han ligger här bredvid mig. (och vilar upp sig efter Devils träning), skrattar backen.



Hur var första dagen under campen?

– Det var kul. Vi började med lite tester för att starta upp campen och sen hade vi ett ispass, käkade lunch och åkte på besök till ett sjukhus.



Vad har Devils sagt att de gillat med dig och ditt spel?

– De har inte sett mig så mycket, det har de faktiskt sagt själva. Det tittar mer framåt och den säsong som kommer. Vi har lite möten imorgon också (läs tisdag), säger Holmgren och fortsätter om sina styrkor på isen.

– Jag skulle beskriva mig som en spelskicklig back. Jag gillar att ha puck, spela med pucken och hoppa med i anfallen för att skapa. Sen gillar jag också att spela minuterna i egen zon, som kan vara de viktigaste ibland.



Holmgren berättar att han gjort några träningar hemma i Sverige med Brynäs, men att det ändå är en liten omställning att gå från en lång skadeperiod till att möta några va NHL-lagets främsta löften.



– Det går väldigt snabbt och det är lite ovant. Sen är det liten rink också, så då går det ännu snabbare, men jag tycker ändå att jag hänger med rätt bra i alla fall. Det var ju länge sedan jag både spelade och tränade i så hög tempo, säger han.



Campen håller på till onsdag och därefter väntar, till slut, en riktig comeback för Holmgren.



– Nu vill jag bara ut och köra, full fart framåt. Jag är mer taggad än någonsin, avslutar Devils nye backtalang.