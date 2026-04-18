”Reser hem utan att veta om vi någonsin kommer tillbaka”

Brendan Shinnimin vet ännu inte om han har spelat sin sista hockeymatch för Luleå.

Profilen reser nu hem till Kanada igen utan att ha fått ett besked om sin framtid.

– Jag identifierar mig själv med den här föreningen och känner att det är här jag hör hemma, säger Shinnimin till Norrbottens-Kuriren.

Brendan Shinnimin har en oviss framtid i Luleå Hockey. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Säsongen tog slut för Luleå Hockey efter förlusten i semifinal mot rivalen Skellefteå AIK.

I och med förlusten har Luleå fått ta farväl av två klubblegendarer i form av Thomas ”Bulan” Berglund och Linus Omark. Tränare Berglund lämnar för att bli tränare i Tyskland medan Omark avslutar sin spelarkarriär. Det är då osäkert ifall även profilen Brendan Shinnimin har spelat sin sista match för klubben.

Brendan Shinnimin spelade först tre säsonger i Växjö Lakers mellan 2017 och 2020, där han vann SM-guld 2018 och bland annat rörde upp starka känslor i Luleå. Efter en säsong i Tyskland flyttade han tillbaka till Sverige och 2021 skrev han på för Luleå Hockey. Där har han sedan vunnit över supportrarna och blivit en publikfavorit och är fortsatt en stor profil i SHL. Kanadensaren har spelat 318 matcher för Luleå och vann SM-guld med klubben 2025.

Brendan Shinnimin om ovissa framtiden i Luleå Hockey

35-åringens kontrakt med Luleå Hockey löper nu återigen ut och det är oklart ifall han kommer att återvända till Luleå eller inte. Shinnimin är tydlig med att han vill stanna i klubben och menar att han är optimistisk i förhandlingarna.

– Magkänslan säger mig att det kommer lösa sig och mina tankar är redan på nästa säsong, säger Brendan Shinnimin till Norrbottens-Kuriren.

Brendan Shinnimin och hans familj ska nu packa ihop och lämna Luleå för att resa hem till Kanada nästa vecka. Forwarden berättar nu att han fortfarande inte har fått något besked från Luleå. Det är då med speciella känslor som han reser hem till Kanada igen.

– Jag och (Thomas) ”Frobie” (Fröberg) har haft bra snack och jag vet hur deras förutsättningar ser ut. Vi får se vad som händer. Jag hoppas veta mer snart. Fast vi kommer resa hem utan att veta om vi någonsin kommer tillbaka och känslan är en annan än tidigare år. Det är så här hockeyn fungerar, men insikten om att min tid här kan vara över kanske slår mig den dag vi lämnar Luleå, säger Shinnimin.

Under sin karriär har Brendan Shinnimin gjort gjort 220 poäng och dragit på sig 530 utvisningsminuter på 376 matcher i SHL.

