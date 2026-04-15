Omark: ”Det var min sista hockeymatch”

Linus Omark valde bort det perfekta slutet för att jaga ett nytt SM-guld. Nu bekräftar Luleå-stjärnan att spelarkarriären är över.

– Nu känner jag mig klar, säger han i TV4 efter semifinaluttåget mot Skellefteå.

När bucklan hade lyfts och det efterlängtade SM-guldet var säkrat var Linus Omark övertygad om att han gjort sitt i Luleå. Istället återvände han i november efter inhopp både i Schweiz och moderklubben Övertorneå.

Nu, efter semifinalförlusten mot Skellefteå, kommer ett löfte om att göra annat.

– Det var min sista hockeymatch. Jag hade kunnat sluta i fjol, men jag kände, efter Lugano-tiden, att jag ville ge det en till chans och försöka vinna igen. Nu känner jag mig klar. Inför varje runda och match har jag gått in för att göra mitt bästa, sen går det så går det. Det är klart att man vill vinna, men jag får sluta på mina egna villkor. Det känns bra, säger han i TV4 efter match fem mot rivalen.

Semifinalserien slutade 1–4 och 39-åringen lämnar för en annan framtid.

Framtidsplanen: ”Kommer säkert hamna i…”

Vad som händer härnäst har Linus Omark dock inget direkt svar på.

– Vi får se. Nu ska jag bara ta en lång, lång, lång sommar, vara med familjen och låta min fru göra hennes grej. Sen får vi se i framtiden, om det är två år eller om det är fem år, det vet jag inte. Men när jag får suget tillbaka till hockeyn så kommer jag säkert hamna i någon roll någonstans, hoppas jag, säger han i TV4.

Linus Omark stannar på 438 matcher i Luleå och SHL, ett SM-guld 2025, ett VM-guld, två VM-brons, med mer.

– Jag har varit runt en hel del i världen. Men Luleå var där jag började, och jag har alltid velat spela här mina sista år och vinna det där guldet. Vi fick vara med och göra det i fjol, och jag är otroligt glad över det. Jag är stolt över att spela i alla mina klubbar, men framförallt i Luleå. Det är mitt lag, så det har varit nära att ta på sig tröjan varje dag, säger han.

