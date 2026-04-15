”Bulans” avsked i Luleå: ”Blir rörd till tårar”

”Bulan”-eran är nu över på riktigt i Luleå. Efter semifinaluttåget mot Skellefteå tog Thomas Berglund ett känslofyllt avsked.

– Det har varit en otrolig resa, säger tränaren i TV4 efter sina 33 år i klubbens tjänst.

Thomas ”Bulan” Berglund tackar Luleå-fansen efter semifinaluttåget. Foto: Bildbyrån (montage).

2025 kom det efterlängtade SM-guldet för Luleå och Thomas ”Bulan” Berglund – efter 29 års väntan. Men redan i augusti meddelade han att följande säsong skulle bli hans sista. Nu, efter lång tid av reflektion har han tackat fansen en sista gång.

Onsdagens semifinalförlust mot Skellefteå innebär slutet på tränarens tid i klubben. En era som varat sedan 2017, men påbörjats långt innan och tagit honom över 30 år i Luleås tjänst. Under den tiden har han varit med och bärgat klubbens båda SM-guld. Ett som spelare 1996 och ett som tränare 2025.

– Det är det klart. Jag har vetat om det, och är förberedd på det. Men vi har verkligen krigat hela vägen, både ledarteamet och spelarna. Jag tycker att vi har gjort vad vi kunde den här säsongen. Det räckte inte längre än till semifinal, men ja, så är det, säger Berglund i TV4 efter förlusten och fortsätter.

– Det har varit en otrolig resa. Jag tror att jag har 33 år som både spelare och ledare i klubben. Jag kommer att följa klubben, och jag kommer att vara supporter ändå, fastän jag inte är i båset.

”Bulan” om stödet: ”Man blir rörd till tårar”

SHL-tränaren fortsätter sedan om stödet från supportrarna som högljutt sjöng hans namn i Skellefteå Kraft Arena.

– Man vet inte riktigt hur man ska bete sig, men man blir rörd till tårar när man får en sådan uppvaktning, säger han i TV4 och fortsätter.

– Supportrarna har stöttat oss år efter år. Sen har föreningen blivit större och de sista fem åren har vi haft fullsatt varje match. Supportrarna är en stor del i det, att de har skapat en otrolig stämning i arenan.

Allt kredd till dem. Jag uppskattar verkligen deras hyllningar.

Linus Omark, som även han tar ett eget avsked fyller sedan i hyllningskören.

– Han har varit i hjärtat i många, många år. Det är ju hans spelidéer, hans sätt att gå. Han har gjort det otroligt bra och Luleå har varit en topplag i många, många år. Jag är otroligt glad över att ha fått jobba med honom. Jag lärde mig mycket av honom. Sen har vi inte alltid dragit i jämsides ii allt, men han är en grym kille utanför hockeyn. Han har betytt otroligt mycket för Luleå Hockey, säger 39-åringen till TV4.

