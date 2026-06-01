SHL-klubbar ville värva Åke Stakkestad efter hans starka säsong i BIK Karlskoga.

24-åringen nobbade dock en SHL-flytt för spel i Leksand. För hockeysverige.se berättar Stakkestad om beslutet.

– Jag prioriterade att kunna få en större roll snarare än att spela i en högre liga, säger Åke Stakkestad.

Åke Stakkestad förklarar beslutet att tacka nej till SHL för spel i Leksand. Foto: Bildbyrån (Montage)

Direkt efter finalförlusten mot Björklöven tog ryktena om Åke Stakkestad fart. Han hade SHL-lag efter sig men en fortsättning i BIK Karlskoga skulle också vara på bordet för 24-åringen.

Förra veckan kom slutligen beskedet att Stakkestad lämnar Karlskoga. Det blev däremot ingen SHL-flytt. Bara ett par dagar efter att han blivit avtackad av Bofors presenterades Åke Stakkestad i stället av Leksand. En flytt som kom för en överraskning för de flesta.

Under måndagen var Åke Stakkestad på plats i Leksand för sin första dag i Tegera Arena med sin nya klubb. Han anlände till Dalarna under söndagskvällen och har nu fått träffa sina nya lagkamrater och gjort fystester under sin första dag i Leksand.

– Jag har bara haft bra intryck och det verkar vara goa gubbar i laget, och alla runt omkring också. Det är bara positivt, säger Åke Stakkestad som har tränat på egen hand hemma i Göteborg under flera veckor men nu ska träna med Leksand fram till midsommar innan laget går på sommarledighet.

Därför väljer Åke Stakkestad spel i Leksand

Förra året lämnade Åke Stakkestad HV71 efter två år i Jönköping. Han valde då att flytta tillbaka till Bofors där han spelade mellan 2018 och 2023. Det blev ett succédrag. Åke Stakkestad stod för en mycket stark säsong i Karlskoga med 18 mål och 34 poäng på 52 grundseriematcher samt 15 poäng på 15 matcher i slutspelet. Sammanlagt stod han alltså för 49 poäng på 67 matcher under den gångna säsongen.

För hockeysverige.se förklarar Åke Stakkestad nu beslutet att lämna BIK Karlskoga och skriva på ett tvåårskontrakt i Leksand.

– Jag kände väl att jag ville testa något nytt och göra det som jag tror är bäst för min utveckling. Då var Leksand ett perfekt alternativ. Samtidigt känner vill jag såklart också vara med på den resan som Leksand vill göra. Det känns inspirerande, säger forwarden.

Åke Stakkestad har spelat sex år i BIK Karlskoga men flyttar nu vidare till en annan klubb i HockeyAllsvenskan. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Du måste ändå vara nöjd med ditt beslut att återvända till BIK, för det blev väl exakt så som du hade hoppats?

– Ja, allt förutom att vi förlorade finalen. Säsongen gick jättebra för laget och det var ett bra år för mig att kunna studsa tillbaka lite. Jag är väldigt tacksam för det som BIK Karlskoga har gett mig här genom alla åren. Det var ett jättebra beslut att återvända dit och jag är tacksam att jag fick chansen igen.

Nobbar SHL-flytt: ”Chansen fanns om jag hade velat”

Du måste ju ha haft lite att välja mellan, så varför föll valet på Leksand?

– Det fanns lite olika alternativ. Jag kände att jag ville utveckla mitt offensiva spel och ja, mitt spel generellt egentligen. Nu får jag chansen att göra det i en trygg miljö där det finns bra lagkamrater och en bra ”coaching staff” som kan hjälpa mig att utvecklas. Det känns väldigt bra för mig och som att jag kommer att ha bra möjligheter att göra en bra säsong här, säger Stakkestad som också menar att drivkraften att vinna spelade in i hans klubbval:

– Det är ju såklart lite andra förutsättningar här jämfört med i Karlskoga. Det är en resa som man vill vara med på. Man spelar ju ishockey för att vinna och det var också en betydande faktor i att jag valde Leksand.

Åke Stakkestad hade kunnat gå till SHL, men väljer alltså spel i Leksand. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Redan tidigt in på ”silly season” gick det rykten om SHL för Åke Stakksestad. Både Frölunda och Luleå ska ha velat värva forwarden. Nästa säsong väntar dock återigen spel i HockeyAllsvenskan.

– Det fanns SHL-intresse, det gjorde det. Som sagt vill jag utvecklas och bygga vidare på det som jag gjorde förra säsongen, där jag kan få en lite större roll i offensiven. Det var något som jag prioriterade och det känns som att jag kommer att få möjligheten till det här i Leksand.

Men det var inte bara intresse utan SHL var ett konkret alternativ?

– Ja, chansen fanns att kunna gå till SHL om jag hade velat. Nu ser jag fram emot att spela i Leksand. Det kommer att bli en bra säsong. Vi har redan ett bra lag och sedan ska det komma in några fler gubbar till. Det ser bara positivt ut. Sedan ska det göras ett hårt jobb också med nästan en helt ny spelartrupp. Jag ser fram emot det.

Åke Stakkestad: ”Då får man tänka lite egoistiskt”

Åke Stakkestad har tidigare spelat två SHL-säsonger i HV71 men matchades då främst i en roll längre i laget.

Det var alltså rollen som blev avgörande för dig?

– Ja, det är i offensiven, och i spelet med puck, som jag tycker att mina styrkor som hockeyspelare finns. Jag prioriterade att få göra det snarare än att spela i en högre liga. Sedan är jag ju fortfarande bara 24 år och har förhoppningsvis några år kvar där man kan få chansen. Sedan vill man ju alltid framåt men jag tror att vi kommer att ha bra möjligheter i Leksand.

Åke Stakkestad spelade 53 SHL-matcher för HV71, men då i en roll längre ner i hierarkin. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Du har spelat i Karlskoga som har varit ett allsvenskt topplag och går nu till Leksand som också förväntas vara ett topplag i HockeyAllsvenskan. Det skulle ju kunna ses som ett steg i sidled snarare än något som tar dig framåt. Hur ser du på det?

– Jag tror inte att man inte ska vara för bekväm hela tiden utan man ska våga testa nya grejer och utmana sig själv lite. Jag tror också att en högre konkurrens kan vara något som tar fram ännu bättre sidor av en.

– Jag har varit i Karlskoga i sex år och trivts jättebra alla sex år men samtidigt ville jag testa på något nytt och göra det som jag tror är bäst för min hockeykarriär. Då får man tänka lite egoistiskt. Det var inget lätt beslut men man har bara x antal år som hockeyspelare och då måste man göra det som man tror på och göra det som blir bäst för en själv, avslutar Åke Stakkestad.

