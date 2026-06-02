Vem förtjänar Bästemanspriset 2026?
Följ HockeySverige på
Google news
Bästemanspriset har delats ut varje år sedan 1986 av Svenska VM-Klubben, supporterförening till Tre Kronor, och är en av de utmärkelser som erkänns officiellt av Svenska Ishockeyförbundet. Du som gillar Tre Kronor och följer Hockeysverige.se kan nu påverka vem som får priset 2026!
Svenska VM-klubbens medlemmar har genom en egna omröstning nominerat tre kandidater till 2026 års Bästemanspris, som går till Tre Kronors bästa spelare under VM i Schweiz.
De tre kandidaterna som Svenska VM-klubben har utsett till finalister är:
Sveriges poängkung och offensiva katalysator. Avslutade VM på en delad femteplats i poängligan med sina elva poäng (5+6) på åtta matcher och var ett ständigt hot på isen. Vann Bästemanspriset i fjol.
Ynglingen från Frölunda fortsatte sin succésäsong med ett imponerande VM där han levererade åtta poäng (4+4) på lika många matcher. Framför allt är det svårt att glömma 18-åringens fräcka mål mot Slovakien, som säkrade Sveriges kvartsfinalplats.
Lagkapten och härförare. I sitt åttonde VM svarade ”OEL” för nio poäng (3+6) och överträffades endast av Roman Josi av samtliga backar i turneringen.
Du som röstar har också möjlighet att anmäla intresse för medlemskap i Svenska VM-klubben. Du kan redan nu gå med i klubbens Facebookgrupp.
Rösta fram vinnare av Bästemanspriset 2026:
Tidigare vinnare av Bästemanspriset
Bästemanspriset är ett av de mer anrika individuella priserna kring Tre Kronor. Det delas ut av supporterföreningen Svenska VM-klubben till den spelare som anses vara Sveriges bästa spelare i VM under året. Priset har delats ut sedan säsongen 1985/86 och är officiellt erkänt av Svenska Ishockeyförbundet.
|År
|Vinnare
|Klubb under VM
|2025
|Lucas Raymond
|Detroit Red Wings
|2024
|Marcus Johansson
|Minnesota Wild
|2023
|Jonatan Berggren
|Detroit Red Wings
|2022
|Carl Klingberg
|EV Zug
|2021
|Adam Reideborn
|Ak Bars Kazan
|2020
|– (VM inställt)
|–
|2019
|William Nylander
|Toronto Maple Leafs
|2018
|Adam Larsson
|Edmonton Oilers
|2017
|William Nylander
|Toronto Maple Leafs
|2016
|Gustav Nyquist
|Detroit Red Wings
|2015
|Filip Forsberg
|Nashville Predators
|2014
|Anders Nilsson
|New York Islanders
|2013
|Jhonas Enroth
|Buffalo Sabres
|2012
|Erik Karlsson
|Ottawa Senators
|2011
|Viktor Fasth
|AIK
|2010
|Michael Nylander
|Jokerit
|2009
|Kristian Huselius
|Columbus Blue Jackets
|2008
|Henrik Lundqvist
|New York Rangers
|2007
|Anton Strålman
|Timrå IK
|2006
|Kenny Jönsson
|Rögle BK
|2005
|Niklas Kronwall
|Grand Rapids Griffins
|2004
|Henrik Lundqvist
|Västra Frölunda HC
|2003
|Jörgen Jönsson
|Färjestads BK
|2002
|Henrik Zetterberg
|Timrå IK
|2001
|Mikael Renberg
|Luleå HF
|2000
|Björn Nord
|Djurgårdens IF
|1999
|Jörgen Jönsson
|Färjestads BK
|1998
|Peter Forsberg
|Colorado Avalanche
|1997
|Tommy Salo
|New York Islanders
|1996
|Michael Nylander
|Calgary Flames
|1995
|Fredrik Stillman
|HV71
|1994
|Roger Nordström
|Malmö IF
|1993
|Ulf Dahlén
|Minnesota North Stars
|1992
|Mats Sundin
|Quebec Nordiques
|1991
|Rolf Ridderwall
|Team Boro HC
|1990
|Thomas Rundqvist
|Färjestads BK
|1989
|Jonas Bergqvist
|Leksands IF
|1988
|Anders Eldebrink
|Södertälje SK
|1987
|Bengt-Åke Gustafsson
|Bofors IK
|1986
|Anders Carlsson
|Södertälje SK
Den här artikeln handlar om: