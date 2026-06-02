Bästemanspriset har delats ut varje år sedan 1986 av Svenska VM-Klubben, supporterförening till Tre Kronor, och är en av de utmärkelser som erkänns officiellt av Svenska Ishockeyförbundet. Du som gillar Tre Kronor och följer Hockeysverige.se kan nu påverka vem som får priset 2026!

Lucas Raymond, Ivar Stenberg och Oliver Ekman Larsson är finalister till Bästemanspriset 2026. Foto: Bildbyrån

Svenska VM-klubbens medlemmar har genom en egna omröstning nominerat tre kandidater till 2026 års Bästemanspris, som går till Tre Kronors bästa spelare under VM i Schweiz.

De tre kandidaterna som Svenska VM-klubben har utsett till finalister är:

Lucas Raymond

Sveriges poängkung och offensiva katalysator. Avslutade VM på en delad femteplats i poängligan med sina elva poäng (5+6) på åtta matcher och var ett ständigt hot på isen. Vann Bästemanspriset i fjol.

Ivar Stenberg

Ynglingen från Frölunda fortsatte sin succésäsong med ett imponerande VM där han levererade åtta poäng (4+4) på lika många matcher. Framför allt är det svårt att glömma 18-åringens fräcka mål mot Slovakien, som säkrade Sveriges kvartsfinalplats.

Oliver Ekman Larsson

Lagkapten och härförare. I sitt åttonde VM svarade ”OEL” för nio poäng (3+6) och överträffades endast av Roman Josi av samtliga backar i turneringen.

Du som röstar har också möjlighet att anmäla intresse för medlemskap i Svenska VM-klubben.​ Du kan redan nu gå med i klubbens Facebookgrupp.

Rösta fram vinnare av Bästemanspriset 2026:

Tidigare vinnare av Bästemanspriset

Bästemanspriset är ett av de mer anrika individuella priserna kring Tre Kronor. Det delas ut av supporterföreningen Svenska VM-klubben till den spelare som anses vara Sveriges bästa spelare i VM under året. Priset har delats ut sedan säsongen 1985/86 och är officiellt erkänt av Svenska Ishockeyförbundet.