Vem förtjänar Bästemanspriset 2026?

Uffe Bodin
Bästemanspriset har delats ut varje år sedan 1986 av Svenska VM-Klubben, supporterförening till Tre Kronor, och är en av de utmärkelser som erkänns officiellt av Svenska Ishockeyförbundet. Du som gillar Tre Kronor och följer Hockeysverige.se kan nu påverka vem som får priset 2026!

Lucas Raymond, Ivar Stenberg och Oliver Ekman Larsson är finalister till Bästemanspriset 2026. Foto: Bildbyrån

Svenska VM-klubbens medlemmar har genom en egna omröstning nominerat tre kandidater till 2026 års Bästemanspris, som går till Tre Kronors bästa spelare under VM i Schweiz.

De tre kandidaterna som Svenska VM-klubben har utsett till finalister är:

Lucas Raymond

Sveriges poängkung och offensiva katalysator. Avslutade VM på en delad femteplats i poängligan med sina elva poäng (5+6) på åtta matcher och var ett ständigt hot på isen. Vann Bästemanspriset i fjol.

Ivar Stenberg

Ynglingen från Frölunda fortsatte sin succésäsong med ett imponerande VM där han levererade åtta poäng (4+4) på lika många matcher. Framför allt är det svårt att glömma 18-åringens fräcka mål mot Slovakien, som säkrade Sveriges kvartsfinalplats.

Oliver Ekman Larsson

Lagkapten och härförare. I sitt åttonde VM svarade ”OEL” för nio poäng (3+6) och överträffades endast av Roman Josi av samtliga backar i turneringen.

Du som röstar har också möjlighet att anmäla intresse för medlemskap i Svenska VM-klubben.​ Du kan redan nu gå med i klubbens Facebookgrupp.

Rösta fram vinnare av Bästemanspriset 2026:

Tidigare vinnare av Bästemanspriset

Bästemanspriset är ett av de mer anrika individuella priserna kring Tre Kronor. Det delas ut av supporterföreningen Svenska VM-klubben till den spelare som anses vara Sveriges bästa spelare i VM under året. Priset har delats ut sedan säsongen 1985/86 och är officiellt erkänt av Svenska Ishockeyförbundet.

ÅrVinnareKlubb under VM
2025Lucas RaymondDetroit Red Wings
2024Marcus JohanssonMinnesota Wild
2023Jonatan BerggrenDetroit Red Wings
2022Carl KlingbergEV Zug
2021Adam ReidebornAk Bars Kazan
2020– (VM inställt)
2019William NylanderToronto Maple Leafs
2018Adam LarssonEdmonton Oilers
2017William NylanderToronto Maple Leafs
2016Gustav NyquistDetroit Red Wings
2015Filip ForsbergNashville Predators
2014Anders NilssonNew York Islanders
2013Jhonas EnrothBuffalo Sabres
2012Erik KarlssonOttawa Senators
2011Viktor FasthAIK
2010Michael NylanderJokerit
2009Kristian HuseliusColumbus Blue Jackets
2008Henrik LundqvistNew York Rangers
2007Anton StrålmanTimrå IK
2006Kenny JönssonRögle BK
2005Niklas KronwallGrand Rapids Griffins
2004Henrik LundqvistVästra Frölunda HC
2003Jörgen JönssonFärjestads BK
2002Henrik ZetterbergTimrå IK
2001Mikael RenbergLuleå HF
2000Björn NordDjurgårdens IF
1999Jörgen JönssonFärjestads BK
1998Peter ForsbergColorado Avalanche
1997Tommy SaloNew York Islanders
1996Michael NylanderCalgary Flames
1995Fredrik StillmanHV71
1994Roger NordströmMalmö IF
1993Ulf DahlénMinnesota North Stars
1992Mats SundinQuebec Nordiques
1991Rolf RidderwallTeam Boro HC
1990Thomas RundqvistFärjestads BK
1989Jonas BergqvistLeksands IF
1988Anders EldebrinkSödertälje SK
1987Bengt-Åke GustafssonBofors IK
1986Anders CarlssonSödertälje SK

