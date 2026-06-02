I maj presenterades Henrik och Daniel Sedin som nya presidenter för Vancouver Canucks. Nu är även Manny Malhotra på plats som ny huvudtränare.

– Manny är en fantastisk tränare som har rätt kompetens och mentalitet, säger nye general managern Ryan Johnson.

Manny Malhotra är ny tränare för Vancouver Canucks.

Det blir en tidigare lagkamrat till Henrik och Daniel Sedin som tar över tränarjobbet i Vancouver Canucks.

Redan när Adam Foote fick sparken pekades Manny Malhotra ut som en stark kandidat. Men nu har också NHL-organisationen, med tvillingarna och nye general managern Ryan Johnson, presenterat ”sin gubbe” för att kickstarta den nya eran. Den nu 46-årige Manny Malhotra spelade med Sedinarna i Vancouver mellan 2010 och 2013. Han kliver nu in efter två år i AHL-laget Abbotsford Canucks. En tid som avslutades med klubbens första Calder Cup 2025.

– Manny och jag har varit i ”strid” tillsammans förut, så jag vet av egen erfarenhet vilken bra lärare, ledare och kvalificerad person han är, säger Ryan Johnson i pressmeddelandet.

Det här blir dock inte första gången som Manny Malhotra står på Vancouver Canucks-bänken. Efter spelarkarriären blev han snabbt ”Development Coach”, 2016, följt av tre år som assisterande tränare intill Travis Green.

Väntas välja Caleb Malhotra i NHL-draften

Anställningen skapar samtidigt en intressant situation inför NHL-draften i sommar. Sonen Caleb Malhotra väntas nämligen gå tidigt, och väntas av många gå som trea till just Vancouver. Nye general managern Ryan Johnson har dock sagt att Canucks inte kommer att påverkas av släktskapet.

– Jag är inte i någon position att förändra eller fatta beslut baserat på det ena eller det andra, har Johnson sagt.

– Det kommer inte att göras några uppoffringar (av prioriteringar) på grund av en far-son-relation, skulle jag säga.

Oavsett är det nu alltså Manny Malhotra som ska leda Vancouver-svenskarna nästa säsong. Alltså spelare som Elias Pettersson (gånger två), Marcus Pettersson, Tom Willander, Nils Höglander, Linus Karlsson, samt Liam Öhgren.

– Att skapa en bra relation, vara konsekvent och att skapa rätt grund kommer att vara nyckeln till att vår grupp ska kunna gå framåt. Manny är en fantastisk tränare som har rätt kompetens och mentalitet för att hjälpa spelare att utvecklas och bli bättre varje dag. Vi båda tror att press är ett privilegium, och att lära sig att bli ett bra proffs kräver tålamod, engagemang och en inställning att ’bli bättre än igår’, säger Johnson.

