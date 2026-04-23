Uppgifter: Kan lämna – för SHL-klubben

Efter en poängstark säsong kan Åke Stakkestad ha gjort sitt med BIK Karlskoga. Enligt uppgifter till NSD kan han ta rygg på Dennis Hall upp till Luleå Hockey.

Det blev en förlust för BIK Karlskoga i den hockeyallsvenska finalserien när Björklöven avgjorde i vann fyra raka matcher och tog steget upp till SHL. Trots förlusten kan Åke Stakkestad ändå få spela i högstaserien.

Enligt uppgifter till NSD kan forwarden ta en plats i Luleå Hockey.

NSD har tidigare rapporterat att Karlskogatränaren Dennis Hall kommer att ersätta Thomas ”Bulan” Berglunds post som huvudtränare i Luleå. Som det ser ut nu kan Hall ta med Stakkestad upp till Norrbotten.

Luleås vice sportchef Ulf Engman har bekräftat att för NSD att man inte har planer att bryta med Einar Emanuelsson, såvida spelaren själv inte ber om det. Samtidigt kan det bli spel i Nordamerika eller en fortsättning i allsvenskan för Jakob Ihs Wozniak.

Utöver Luleå ska även Frölunda och några klubbar i Hockeyallsvenskan vara intresserade av Stakkestad.

