KLART: Leksand värvar Stakkestad

Åke Stakkestad blir kvar i Hockeyallsvenskan.

BIK Karlskogas tidigare publikfavorit är klar för Leksand.

Stakkestad byter blåvit mot vitblå.

Foto: Bildbyrån.

Inför årets säsong återvände Åke Stakkestad till Karlskoga efter ett par skadedrabbade säsonger i HV71. Väl tillbaka i de värmländska skogarna stod han för fina 49 poäng på 67 matcher och var en starkt bidragande orsak till att BIK Karlskoga tog sig till hockeyallsvensk final.

Nu går flyttlasset till Dalarna för 24-åringen. Forwarden har skrivit på för Leksand.

– Det känns väldigt bra att få in Åke till de kommande två säsongerna. Åke är en spelare som står för en totalhockey där han kombinerar aggressivitet och tuffhet med sin spelskicklighet. Han kommer från en stark säsong och befinner sig i en ålder där utvecklingspotentialen fortfarande är väldigt stor. Det ska bli oerhört intressant att fortsätta bygga vidare på den utveckling han visade förra året och se honom ta nästa steg hos oss i Leksands IF, säger sportchef Jesper Ollas till klubbens hemsida.

– Det ska bli extremt kul att få dra på sig Leksandströjan och spela inför fansen i Tegera Arena. Jag tror att vi har en tuff men spännande säsong framför oss där vi som lag ska göra allt vi kan för att gå så långt som möjligt i slutspelet, säger Stakkestad.

Åke Stakkestads kontrakt med Leksand är skrivit över två säsonger.

