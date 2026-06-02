Svenskarnas NHL-rättigheter har utgått

1 juni har kommit och gått, vilket innebär att flera spelares NHL-rättigheter har utgått. På listan hittas sex svenskar, däribland Simon Forsmark och Albin Sundin.

Varje år upphör ett gäng NHL-rättigheter för spelare som tidigare blivit valda i NHL-draften. Antingen blir de tillgängliga för draften igen, eller så blir de ”draft-related unrestricted free agents”. Nu har deadline för att skriva kontrakt, och därmed undvika detta, passerat (1 juni).

För spelare i Europa betyder det att du blir free agent om du valdes innan du fyllt 20 i draften 2022. Även de som valts som överåriga, 20 år eller äldre, 2024 ingår i samma kategori.

Ur svenskt perspektiv innebär detta att totalt sex spelare nu tappas av NHL-klubbar. Det handlar om Joel Ratkovic Berndtsson, Gustav Karlsson, Simon Forsmark, Nils Juntorp, Maximilian Kilpinen, samt Albin Sundin. Den sistnämnde är enda spelare vald 2024. Flera av dessa har dock inte varit särskilt nära att spela sig till NHL-avtal med matcher i Hockeyettan och Hockeyallsvenskan. Mest intressant är kanske Forsmark och Sundin, som både tillhör Timrå IK. Den förste på kontrakt till 2029, den andre till 2027.

Joel Ratkovic Berndtsson har tidigare spelat några få SHL-matcher för Frölunda, men har nu blivit en produktiv spelare på Hockeyettan-nivå. Detsamma gäller Gustav Karlsson, fast då i Örebro. Även Maximilian Kilpinen SHL-debuterade i Örebro, men försvann vidare till MoDo och Östersund innan han anslöt till Hudiksvall. Där var han snubblande nära att spela upp klubben i Hockeyallsvenskan den gångna säsongen. Nils Juntorp, från Ulricehamn, var en stor talang i HV71. Han åkte över till Nordamerika för spel i USHL 2022, men återvände snabbt och klev in i Hockeyettan.

Svenskarna vars NHL-rättigheter upphört