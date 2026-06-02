Luleå kan fortfarande tappa Filip Eriksson, Isac Hedqvist och Matteus Ward. Oron finns där inför NHL-klubbarnas deadline 15 juni, trots spelarnas egna ord.

– Jag är inställd på att stanna här, säger Eriksson till NSD, som kommer med uppdateringen.

Eriksson, Hedqvist och Ward kan fortfarande lämna Luleå. Foto: Bildbyrån (montage).

Fram till 15 juni kan spelare under svenska kontrakt skriva på för NHL-klubbar. Men redan nu finns det indikationer på hur det blir. För Luleå behöver dagarna innan datumet kanske inte innehålla allt för mycket oro. Det menar NSD, som pratat med vice GM Ulf Engman.

– Det har varit helt tyst och det ser jag som något positivt – men det kan ske plötsligt och lite oroliga är vi fortfarande, säger han till tidningen.

Spelarna i SHL-laget som denna oro funnits kring är Filip Eriksson, Isac Hedqvist och Matteus Ward. De sitter dock i lite olika situationer då Eriksson är vald av Montréal Canadiens, medan varken Ward eller Hedqvist är tingade. Hedqvist kan dock fortfarande bli det i sommar och då ändras läget.

– Jag skulle tro att jag blir kvar här i ett år till och det känns bra, säger Isac till NSD.

Spelarnas svar: ”Inställd på att stanna”

Om Hedqvist blir vald i NHL-draften och skriver kontrakt har Luleå ändå rätt att få tillbaka honom om han inte tar plats i NHL. Hedqvist själv säger att det varit tyst efter en intervju med en klubb för några månader sedan.

Till skillnad från i Hedqvists fall kommer Luleå att veta mer gällande Filip Eriksson och Matteus Ward efter 15 juni.

– Jag är inställd på att stanna här, säger Eriksson till NSD och menar att han inte fått några indikationer om att Montréal kommer att erbjuda ett kontrakt.

– Saker kan förstås förändras, men jag har inte hört något mer än att det är några klubbar som har hållit koll på mig, svarar Ward.

Source: Filip Eriksson @ Elite Prospects