Flera spelare med utgående kontrakt i SHL ser ut att byta klubb till nästa säsong.

Här är tio SHL-spelare som uppges flytta till konkurrenter inför 2026/27.

Transferdeadline har passerat och för sportcherna i SHL blir det nu i stället fokus på lagbyggena inför säsongen 2026/27. Först och främst handlar det då om att ta beslut kring spelare som har utgående kontrakt. Flera av dem kommer inte att bli kvar när kontrakten löper ut, och då skulle spelarna i stället kunna söka sig till andra SHL-klubbar.

Här listar vi tio spelare i SHL som uppges flytta till konkurrenter till nästa säsong.

Robin Salo (Malmö –> Örebro)

Han vände tillbaka till Sverige 2024 men valde då att skriva på för Malmö Redhawks i stället för sin tidigare klubb Örebro. Sedan har Robin Salo gjort succé och återigen varit en av SHL:s allra bästa backar. Under årets säsong inledde han lite trögt men har sedan steppat upp och varit Malmös bästa spelare och symbolen för klubbens stora lyft i tabellen.

Men samtidigt ser finländaren inte ut att bli kvar i Skåne. Redan i november kom Nerikes Allehanda med uppgifter att stjärnbacken i stället kommer att återvända till Örebro. Salos kontrakt med Malmö löper ut efter säsongen och enligt uppgifter ska Örebro ha gett Salo ett bättre bud än vad Malmö kunnat göra. Därför ser backen ut att återvända till Närke.

För hockeysverige.se kommenterade Salo själv uppgifterna.

– Jag har inga kommentarer till det. Jag vill spela klart den här säsongen och sedan får vi se efter det. Som jag alltid har sagt, jag trivs jättebra i Malmö och har fått en bra roll i laget, sade Salo till hockeysverige.se i november.

Robin Salo ser ut att återvända till sin förra klubb Örebro. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Frederik Dichow (HV71 –> Timrå)

Kvalhjälte två år i rad, förstemålvakt i år innan skadan och OS-uttagen. Det räckte dock inte för att Frederik Dichow skulle få ett nytt kontrakt med HV71. I januari bekräftade HV-målvakten att han kommer att lämna klubben efter säsongen, sedan han inte fått något nytt avtal.

– Jag är själv jätteledsen Men de ville inte ge mig kontrakt, så. Det är HV som bestämmer, sade Dichow till Jönköpings-Posten då.

Samma dag kom också uppgifter om att Frederik Dichow gjort klart med en ny klubbadress – och ser ut att bli kvar i SHL. Det var Expressen som uppgav att Dichow kommer att flytta till Timrå från och med nästa säsong.

Frederik Dichow fick inget kontrakt av HV71, och går i stället till Timrå. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån