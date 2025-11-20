”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Robin Salo uppges lämna Malmö efter säsongen för spel i Örebro.

För hockeysverige.se svarar stjärnbacken nu på flyttryktet.

– Jag vill spela klart den här säsongen och sedan får vi se efter det, säger Salo.

Robin Salo svarar om ryktet att han ska lämna Malmö för Örebro. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån (Montage)

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under veckan kom uppgifter att Malmös stjärnback Robin Salo är nära en flytt till ligakonkurrenten Örebro efter säsongen. Det skulle innebära en återkomst för backen som senast spelade i Örebro säsongen 2020/2021.

Salo sitter på ett utgående kontrakt med Malmö, som däremot vill ha kvar backen. Malmös sportchef Oscar Alsenfelt har tidigare sagt att Skåneklubben gärna har kvar Salo. Själv hade 27-åriga backen följande att säga om uppgifterna:

– Jag har inga kommentarer till det. Jag vill spela klart den här säsongen och sedan får vi se efter det. Som jag alltid har sagt, jag trivs jättebra i Malmö och har fått en bra roll i laget, säger Salo till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag tar bara dag för dag och en match i taget. Det är det enda jag tänker på. Vi får se efter säsongen.

Framtiden får utvisa vem som vinner dragkampen om backen till nästa säsong.

Robin Salo självkritisk: ”Inte min bästa match”

Salo är inne på sin andra säsong med Malmö. Förra säsongen gjorde backen 26 poäng på sina 52 matcher och är nu uppe på tio poäng (3+7) efter 20 spelade matcher.

Utöver poängproduktionen är Salo en stabil back som har hjälpt Malmö hitta framgångar. Under kvällens match mot Frölunda blev det dock en 3–0-förlust.

– Vi kämpar verkligen och ger allt men det räcker inte riktigt i slutet. Vi kommer inte riktigt igenom Frölundas försvarsspel. De försvarar sig bra och vi attackerar inte tillräckligt bra. Vi behöver komma in mer på mål och få farligare chanser i offensiv zon. Vi skapar inte tillräckligt mycket i dag. Vi behöver komma in mer i slottet och skapa chanser där, säger backen och menar att han även inte var helt nöjd med sin egen insats:

– Det var kanske inte min bästa match i dag. Jag försökte göra de rätta sakerna där ute, spela till mina styrkor och göra vad man kan. Men det går att spela bättre, det vet jag.

Det återstår att se hur det går för Salo resten av säsongen. Själv kommer stjärnbacken fortsätta att satsa på fler framgångar med Malmö, och studsa tillbaka efter förlusten mot Frölunda.

Efter tre raka bortamatcher kommer Malmö få besök av tabelltvåan Skellefteå på lördag med matchstart klockan 18:00.

Source: Robin Salo @ Elite Prospects