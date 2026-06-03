Klart: Han är årets coach i NHL

Tampa Bay Lightnings coach Jon Cooper vinner Jack Adams Award 2026.

Han blev under året snabbaste tränaren till 600 vinster.

Jon Copper är årets tränare i NHL.

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Tampas framgångsrike huvudtränare Jon Cooper kan lägga ytterligare ett pris till samlingen. Under onsdagen mottog han priset som ligans bäste huvudtränare, Jack Adams Award. Priset som delas ut årligen till den coach som anses ha bidragit mest till sitt lags framgång.

Under Jon Cooper har Tampa varit ett av ligans starkaste lag i många säsonger. Den här säsongen tvingades han dessutom hantera flera tunga avbräck, inte minst frånvaron av Victor Hedman. Trots det var Tampa länge med och slogs om divisionsvinsten mot Buffalo, vars tränare Lindy Ruff var en av tre finalister.

Jon Copper är den tränare som suttit längst som huvudtränare bland nuvarande tränare. Han tog Lightning till sitt nionde raka slutspel med 50 segrar och 106 poäng. Delad femma i NHL. Han blev också ligans snabbaste tränare till 600 vinster efter segern med 5-1 i januari mot Philadelphia Flyers. Detta nådde han på lite drygt 1000 matcher.

Priset röstas fram av medlemmar i NHL Broadcasters Association.



