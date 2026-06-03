Svenske NHL-journalisten prisas: ”Finns inget mer förtjänt val”

Den svenske hockeyjournalisten Gunnar Nordström belönas med det prestigefyllda Elmer Ferguson Memorial Award för sina insatser inom hockeyjournalistiken. Därmed blir han den första icke-nordamerikanska mottagaren av priset.

Gunnar Nordström under JVM i Buffalo 2011.

Foto: Bildbyrån

Nordström har varit en av Sveriges mest välkända hockeyreportrar i flera decennier. Under mer än 40 år har han bevakat NHL på nära håll och försett svenska läsare med information om NHL-hockeyn.

Som korrespondent för Expressen har han följt generation efter generation av svenska NHL-spelare. Från pionjärer som Anders Hedberg och Ulf Nilsson under 1970- och 80-talet till profiler som Peter Forsberg, Nicklas Lidström, Henrik Lundqvist, Daniel och Henrik Sedin – och senare stjärnor som Victor Hedman och Erik Karlsson.

Nordström flyttade till Nordamerika redan på 1970-talet. Genom åren har han rapporterat från otaliga Stanley Cup-slutspel, VM-turneringar och internationella mästerskap. Han har dessutom bevakat sex olympiska spel och fyra upplagor av Canada Cup, vilket gör honom till en av Sveriges mest erfarna hockeyjournalister genom tiderna.

Vid sidan av journalistiken har Nordström även gjort sig känd som författare. Han har bland annat skrivit flera ungdomsböcker i serien om Adam Wallgren och Seattle Wonders. Dessutom står han bakom biografin ”Nicklas Lidström: The Pursuit of Perfection”, som skildrar den svenske backlegendarens framgångsrika karriär.

Gunnar Nordström belönas med Elmer Ferguson Memorial Award

Nu belönas han med Elmer Ferguson Memorial Award, en av de mest prestigefyllda utmärkelserna inom hockeyjournalistiken. Priset delas ut av Hockey Hall of Fame till journalister som gjort betydande insatser för sporten.

– Gunnar Nordström har varit den mest inflytelserika hockeyskribenten i Sverige under nästan ett halvt århundrade och förtjänat respekten från generationer av spelare och läsare under den tiden. Det finns inget mer förtjänt val för den första att vinna Elmer Ferguson utanför Nordamerika än Gunnar Nordström, säger den tidigare pristagaren Eric Duhatschek.

Samtidigt tilldelas den mångårige radio- och tv-profilen Chris Cuthbert Foster Hewitt Memorial Award för sina insatser inom radio och television.

Nordström och Cuthbert kommer att ta emot sina utmärkelser vid Hockey Hall of Fame Media Awards Luncheon i Toronto på måndag.

BREAKING: Gunnar Nordstrom to receive the 2026 Elmer Ferguson Award and Chris Cuthbert to receive the 2026 Foster Hewitt Award as voted on by the @ThePHWA and the NHLBA. Nordstrom and Cuthbert to receive their awards on Nov. 9 in Toronto. @CCpxpSN https://t.co/TpZg90Tgl5 — Kelly Masse (@KellyHockeyHall) June 3, 2026

Fakta: Elmer Ferguson Memorial Award

Elmer Ferguson Memorial Award är det mest prestigefyllda priset en hockeyjournalist kan få i Nordamerika. Utmärkelsen delas ut av Hockey Hall of Fame till skribenter vars arbete har gjort betydande avtryck inom hockeyjournalistiken. Utmärkelsen är uppkallad efter den legendariske kanadensiske sportjournalisten Elmer Ferguson, som bevakade hockey i Montréal under större delen av 1900-talet och ansågs vara en av sin tids mest inflytelserika skribenter.

