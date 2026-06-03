Uppgifter: Kaptenen kan byta klubb i sommar

New York Islanders stjärnforward Anders Lee kan lämna klubben.

Kaptenen uppges blir tillgänglig på marknaden 1 juli, enligt TSN.

Anders Lee kan vara på väg bort från Islanders.

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Anders Lee har gjort närmare 1000 matcher för New York Islanders. Nu kommer dock uppgifter om att Lee och Islanders är långt ifrån varandra i samtalen kring ett nytt kontrakt. Agenten Neil Sheehy ska ha haft möte med klubben, men just nu talar mycket för att han blir free agent från den första juli.

2009 valdes Lee av New York Islanders i NHL-draftens sjätte runda. Han gjorde sedan NHL-debut för ”Isles” säsongen 2012/13 och etablerade sig sedan i NHL. Den storväxte forwarden har varit en stark målskytt för klubben och säsongen 2017/18 stod han för sin bästa säsong i karriären med 40 mål och 62 poäng på 82 matcher. Efter den säsongen blev Lee utsedd till lagkapten för Islanders.

Den här säsongen noterades Lee för 42 poäng under 82 matcher i grundserien.