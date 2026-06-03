Jonathan Toews ser ut att ha spelat sin sista match i NHL. Efter en comeback-säsong med Winnipeg Jets uppger TSN:s insider Darren Dreger att den tidigare lagkaptenen för Chicago Blackhawks nu lutar åt att avsluta sin framgångsrika hockeykarriär.

Jonathan Toews ser ut att avsluta sin NHL-karriär. Foto: Simon Fearn-Imagn Images

Jonathan Toews NHL-karriär ser ut att vara över.

Enligt TSN:s insider Darren Dreger lutar det starkt åt att den tidigare stjärncentern väljer att avsluta karriären efter säsongen med Winnipeg Jets.

– Inget är officiellt ännu, men i nuläget verkar det sannolikt att Jonathan Toews lägger av, skriver Dreger på X under onsdagen.

I programmet Insider Trading utvecklar han uppgifterna ytterligare.

– En högt uppsatt källa säger att det är mer sannolikt än inte att den 38-årige Jonathan Toews officiellt pensionerar sig från NHL, säger Dreger.

Jonathan Toews gjorde comeback efter två år

Toews gjorde inför den gångna säsongen comeback efter att ha stått utanför hockeyn i två år på grund av Chronic Immune Response Syndrome (CIRS) och långvariga besvär efter covid-19.

Efter 15 säsonger och tre Stanley Cup-titlar med Chicago Blackhawks skrev han förra sommaren på för Winnipeg Jets i hemstaden. Under comebackåret spelade Toews samtliga 82 grundseriematcher och noterades för 29 poäng (11+18).

Trots att han lyckades ta sig tillbaka till NHL blev avslutningen inte som varken han själv eller klubben hade hoppats på. Jets missade slutspel, något Dreger menar väger tungt i beslutet.

– Han lade ner en enorm insats för att komma tillbaka till NHL och han hade definitivt sina stunder. Ledarskapet som Toews bidrog med i omklädningsrummet, vid båset och på isen var en stor tillgång för (coachen) Scott Arniel och hela laget. Men 82 matcher är en lång grundserie, säger Dreger.

Öppnade för att stanna i Winnipeg Jets

Så sent som i april öppnade Toews själv för möjligheten att spela ytterligare en säsong – om det blir i Winnipeg.

– Hundra procent, om de vill ha mig. Jag älskade att vara en del av det här omklädningsrummet i år, sade Toews då.

Jonathan Toews lämnar i så fall NHL som en av sin generations mest framgångsrika tvåvägsspelare. Under karriären har han gjort 383 mål och 529 assist på 1 149 matcher.

Utöver sina tre Stanley Cup-titlar vann han Conn Smythe Trophy som slutspelets mest värdefulla spelare 2010. Med Kanada tog han dessutom OS-guld både 2010 och 2014 samt flera JVM- och VM-guld.

Source: Jonathan Toews @ Elite Prospects