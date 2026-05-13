PWHL har släppt listan över spelarna som är tillgängliga för årets draft 17 juni. På den listan finns två framträdande svenska OS-spelare – Thea Johansson och Josefin Bouveng. Liksom flera av SDHL:s största stjärnor.

Den 17 juni anordnar den nordamerikanska proffsligan PWHL sin draft i Detroit.

Under måndagen släppte ligan sin lista med spelare som kommer att vara tillgängliga för PWHL-draften. Däribland fanns flera av collegeligan NCAA:s bästa spelare, exempelvis den amerikanska backen Caroline Harvey som utsågs till OS bästa back och mest värdefulla spelare. Liksom hennes lagkamrater från USA:s lag: Abbey Murphy, Laila Edwards, Kirsten Simms samt Tessa Janecke och Abbey Murphy.

Listan innehåller också två svenska OS-spelare i form av forwardsduon Thea Johansson och Josefin Bouveng.

Johansson, som gjorde sju poäng på sju matcher vid vinterspelen i Milano, skrev nyligen på för HV71 efter att ha avslutat sin fjärde collegesäsong. 23-åringen gjorde 17 mål och 23 poäng på 30 matcher för University of Minnesota-Duluth i NCAA den gångna säsongen.

Bouveng, som gjorde två poäng (1+1) under OS, avslutade sin fjärde säsong på University of Minnesota-Duluth med 15 mål och 43 poäng på 31 matcher. 24-åringen spelade senast för Brynäs i SDHL säsongen 2021/22.

Utöver svenskorna finns det åtskilliga importer i SDHL som är listade. Bland andra stjärnor som den schweziska målvakten Andrea Brändli (Frölunda) och finländska poängspelarna Petra Nieminen (Luleå), Elisa Holopainen (Frölunda) samt Viivi Vainikka (Brynäs).