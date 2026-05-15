Thea Johansson fick ett internationell genombrott under OS och står nu listad i PWHL – trots flytten till HV71. Nu ger 23-åringen svar kring den ovissa situationen – och berättar om college-tiden.

Thea Johansson lämnade college för HV71… eller PWHL. Foto: Ronnie Rönnkvist och Privat (montage).

Thea Johansson har under sina fyra säsonger på college i USA blivit lite av en målmaskin. Med sina 17 mål för Minnesota-Duluth var hon lagets bästa förra säsongen. Nu är tiden på college över och när hockeysverige.se får en intervju med henne har hon återvänt hem till Sverige för spel med HV71.

– Jag har egentligen utvecklats både som hockeyspelare och person. Personligt, någonstans visas det som hockeyspelare också, berättar Thea Johansson för hockeysverige.se och fortsätter:

– Som hockeyspelare har jag tagit in lite av den amerikanska kulturen in i mitt spel. Vågar ta pucken till mål lite mer och använda det jag är bra på, vilket främst är min skridskoåkning. Kanske att jag börjat använda den lite mer till min fördel.

– Något vi framför allt jobbat med både individuellt, men även i landslaget, är att ta pucken till mål och göra mål. Målskyttet har behövts steppa upp och jag tycker att jag har steppat upp ett snäpp. Det har jag absolut att jag har utvecklat enormt mycket under dom här fyra åren.

Thea Johansson upplever också att det i alla fall är en lite annan träningskultur på college än hemma i Sverige.

– Både jag och nej skulle jag säga. Om jag jämför med SDHL så sitter alla på college i samma båt ett sätt. Alla pluggar, vilket man får ha överseende med. Man åker till skolan, går till ishallen, tränar tillsammans och fysar ihop. Alla går lite mer på rutin.

– Det ser lite lika ut för alla till skillnad mot i SDHL där någon jobbar medan en annan bara har hockeyn professionellt på heltid och några går i skolan eller på universitet.

– Jag skulle ändå säga att det här med att alla sitter i samma sits gör att man motiverar varandra. Både SDHL och college har sin grej och är bra på sitt sätt.

Flyttade inför OS: ”Nog många som höjde på ögonbrynen”

Säsongen 2025/56 svarade Thea Johansson för 17 mål och totalt 23 poäng på 30 matcher för University of Minnesota-Duluth.

– Det har såklart varit mycket resande fram och tillbaka i och med att det har varit en OS-säsong. En jätterolig säsong och jag är tacksam över att tog det här klivet (från Mercyhurst till Minnesota-Duluth). Det var nog många som höjde på ögonbrynen ”Jaså, ska hon göra detta nu när det är en OS-säsong?”

– När jag tittar tillbaka på säsongen kan jag säga att det var rätt val som jag gjorde. Den stora anledningen till att jag valde att flytta var för att jag ville se lite mer. Hur jag än vände och vred på det hade jag ändå bara fyra år på college. Då ville jag ta chansen att få spela i den absolut bästa konferensen.

– Att jag fick göra det är jag tacksam över och att ha fått spela med och mot dom absolut bästa i collegehockeyn.

Thea Johansson lämnar nu Univ. of Minnesota-Duluth. Foto: Privat.

På tal om OS, hur ser du tillbaka på den turneringen?

– När jag pratar om det idag känns det helt overkligt. Jag kan inte förstå att jag varit där, skrattar Thea Johansson och fortsätter:

– I turneringen innan vann vi Euro Hockey Tour, vilket såklart var jättepositivt. Att sedan också komma in och gör ett OS på så sätt som vi gjorde…

– Under VM och gruppspelen har det ändå varit lite funderingar kring att vi nu måste steppa upp och vinna. Om jag ska vara ärlig, under gruppspelet i OS tänkte jag inte en enda gång på att vi måste vinna eller något var jobbigt.

– Det kändes bara som vi seglade förbi i gruppspelet och vi behövde inte ens tänka på om vi skulle vinna eller inte. Gruppspelet gick som tåget och det kändes som den en och en halv vecka vi spelade gruppspelet bara rann i väg.

– Egentligen var hela OS så. Sista dagarna var som att oavsett vad som hände kändes det som man villa vara kvar där för alltid och att det var i OS-bubblan vi ville vara. Att få se ett OS och allt utanför hockeyn är något jag alltid något jag drömt om. Hockeymässigt var det också riktigt bra och vi lyckades knyta ihop säcken.

– Allting runtomkring var så häftigt, obeskrivligt och, som jag sa, en dröm. Det känns fortfarande overkligt.

Ett internationellt genombrott: ”Jag hade lite tur”

Men ändå ingen medalj…

– Det är såklart jättesurt och suger. Samtidigt vet vi att vi kan. Schweiz var inte det laget, när vi i förhand tittade på pappret, vi var mest oroliga över. Vi har dessutom vunnit över Schweiz många gånger.

– Kanske att man kom tillbaka till det här mentala spelet. Lite av det sett under gruppspelen tidigare, att vi varit lite för rädda att förlora. Lite mer oroliga ”hur kommer det här gå nu?” och började tänka lite för mycket.

– Jag vet egentligen inte, men kanske var tanken så lite under medaljmatchen. Jag tycker ändå att vi spelade en helt okej match även om det absolut inte var vår bästa under turneringen. Om ett år kan vi se det som motivation och komma tillbaka ännu starkare.

– I slutet av dagen var det ändå den här gruppen som gjorde det och vi vara så sjukt ”conectade” genom hela turnering. Det är också anledningen till att det blev så bra som det blev. Vi spelade sjukt bra tillsammans och var tajta som grupp.

– Tyvärr ingen medalj denna gång, men vi får använda det som motivation och sikta på att ta medalj på VM i stället.

Thea Johansson inför OS. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Thea Johansson svarade för fyra mål och totalt sju poäng på lika många matcher. Expertisen menade också att hon fick lite av ett internationellt genombrott under OS.

– Jag känner att jag har utvecklats mycket under collegetiden och, som jag sa tidigare, blivit bättre på att sätta pucken i mål.

– Man kan också säga att jag hade lite tur som kom in lite mer när Lina (Ljungblom) var sjuk. Ta platsen i förstalinen. Att sedan spela med Hanna (Olsson) och Hilda (Svensson)… Att vara på rätt plats vid rätt tillfälle och försöka sätta in pucken är ganska lätt när man spelar med så bra spelare runtomkring sig.

– Det var jättekul att få ladda många minuter under OS, men det är ändå lagidrott och vi gjorde det här tillsammans. Man vill göra det som är bäst för alla i laget. Alla har olika roller och får jag sätta några puckar är det såklart jättekul. Det är jättemotiverande och självförtroende gick så klart upp otroligt mycket när jag lyckades sätta dit några.

– Klart att jag har trott på mig själv under senaste åren. Jag är väl den här jobbiga jäveln, men inte den mest ”skillade”. Jag försöker vara framför målet och målvakten, men också vara en som motståndarlaget har lite mer respekt för.

– Jag kan hålla med om att det var mitt internationella genombrott och det var en bra tajming på att ”peaka”, att det var under ett OS. Jag känner mig inte klar utan jag vill bli ännu bättre och bästa versionen av mig själv.

– Det var kul att det blev så under OS, men nu får vi hoppas det blir ännu bättre om jag får spela VM i november.

Klar för HV71 – listad för spel i PWHL

Först ska du hem till HV71, eller hur blir det?

– Ja, det blir HV71. Nu ska jag börja träna med laget, vilket ska bli kul. Jag är jättetacksam och man kan säga att det blir ett ”full cirkel moment”.

– Det ska bli jättekul att spela med HV71 igen, vilket jag inte gjort på fyra år. Jag hade ändå sex säsongen i HV71 tidigare och jag är absolut jätteexalterad.

Thea Johansson senast hon spelade i HV71. Foto: Ronnie Rönnkvist

Du är även listad för spel i PWHL kommande säsong, hur går tankarna kring det?

– Precis. Det är en draft i juni. Vi får se lite efter det hur allt ser ut och ta det lite som det kommer.

– Jag kommer börja säsongen i HV71. Sedan får vi helt enkelt se. Jag älskar hockey och kommer spela där jag blir tillsagd att spela och. Vart det än är kommer jag absolut göra mitt bästa.

– Nu är det fullt fokus på HV71 i början av säsongen och det ska bli jättekul. Kul också att få spela i SDHL igen. Det var ett tag sedan nu så det ska bli kul att se var skillnaden är och hur jag står mig i SDHL.

– Det blir lite som att komma hem till HV71, så det ska absolut bli jätteroligt.

PWHL har snabbt blivit tjejernas NHL så målet måste väl vara för dig, och såklart många svenska spelare, att en dag få chansen att spela där?

– Ja, det är lite så jag ser det. Kommer chansen får jag helt enkelt ta den. Det har jag såklart öppnat upp för.

– Jag hoppas alla strävar efter att få spela på den högsta nivån någon gång, OS, landslag och sådana grejer. PWHL är absolut också där uppe precis som SDHL. Vi pratar här om bästa ligorna i världen.

– PWHL är som NHL så det hade absolut varit jättehäftigt och då ta chansen när man får den.

Thea Johansson: HV71 kommer inte vara något bottengäng

Du och Linnéa Johansson kommer hem inför kommande säsong, okej ni är båda från Troja-Ljungby, men HV71 har haft några tuffa säsonger, hur tänker du kring att spela för ett lag som slagits hårt för att behålla sin SDHL-status?

– Jag tänker att vi inte kommer vara något bottengäng den här säsongen. Det som hänt är historia nu.

– Du nämner Linnéa, men vi är ett litet Ljungby-gäng i HV71 nu, vilket absolut är kul. Att komma hem och spela i HV71 med tjejer jag spelat med tidigare…

– Vi är ett Ljungby-gäng, men även ett Johansson-gäng (skratt), vilket också är kul och det ska bli jätteroligt. Som sagt var, det som har hänt tidigare säsongen i HV71 är historia nu. Förutsättningarna som finns i HV71 med faciliteter och allt annat är så jäkla bra, så jag är supertaggad.

– Jag tror att vi absolut kan gå riktigt långt med HV71 den här säsongen så jag är jättesugen på att säsongen ska dra i gång. Jag hade helst önskat att vi skulle börja spela matcher imorgon, men vi får ta en sommar först till att ladda upp. Det är bra att längta lite, avslutar Thea Johansson.

